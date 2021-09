La légende de la WWE suspendue de l’entreprise actuelle après les commentaires du « côté obscur du ring »

Impact Wrestling a suspendu indéfiniment la légende de la WWE Tommy Dreamer pour ses commentaires dans la série documentaire Vice, Dark Side of the Ring. L’épisode de la série de jeudi a abordé le tristement célèbre vol de 2002 connu sous le nom de “Plane Ride from Hell”, au cours duquel des lutteurs en état d’ébriété se sont battus alors que l’avion était dans les airs et auraient harcelé les agents de bord. Dans son interview, Dreamer a défendu Ric Flair, accusé d’avoir forcé l’un des agents de bord à toucher son pénis.

“Nous sommes au courant des commentaires de M. Laughlin sur Dark Side of the Ring”, a confirmé un porte-parole d’Impact Wrestling à Fightful, faisant référence à Dreamer par son vrai nom, Thomas James Laughlin. “Les opinions exprimées par lui dans l’interview sont totalement inacceptables. Nous pouvons confirmer que M. Laughlin a été suspendu ce matin avec effet immédiat, dans l’attente de nouvelles mesures.”

Dans Dark Side of the Ring, Dreamer et son collègue lutteur Rob Van Dam ont expliqué comment Flair marchait dans l’allée de la compagnie aérienne en ne portant que sa robe de lutte et faisait tourbillonner son pénis comme une blague pour ses collègues lutteurs. L’hôtesse de l’air Heidi Doyle a déclaré que Flair était également entrée dans la cuisine à l’arrière de l’avion, demandant un coca, et l’aurait forcée à toucher son pénis. “Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas m’éloigner de lui”, a déclaré Doyle, rapporte TVLine. “Il tournait autour de son pénis et il voulait que je le touche… Il a pris ma main et l’a mise sur lui.”

Alors que Van Dam a corroboré les allégations de Doyle, Dreamer a défendu Flair. “Ric Flair ne va pas essayer d’imposer par la force des trucs sexuels à qui que ce soit”, a déclaré Dreamer. “Il fait juste étalage, style et profilage et [doing the] Des trucs de Ric Flair où tout le monde va en rire, mais visiblement quelqu’un s’en est offusqué.”

Dans le passé, Flair a nié les allégations de Doyle. Cependant, la WWE et plusieurs lutteurs ont réglé un procès en 2004 Doyle et un autre agent de bord ont déposé sur l’incident “Plane Ride from Hell”. Doyle et le deuxième accompagnateur ont poursuivi la WWE, Flair et d’autres lutteurs pour coups et blessures, imposition intentionnelle de détresse émotionnelle et faux emprisonnement.

Dreamer a fait référence à la colonie dans Dark Side of the Ring. “Si c’est ce qu’elle ressentait, peut-être qu’elle n’aurait pas dû prendre un paiement et aller jusqu’au bout de la loi pour ensuite vraiment mettre cette personne odieuse en prison”, a-t-il déclaré. “Je pense que cela essaie de présenter quelqu’un comme un prédateur sexuel, et ce… ce n’est pas le cas. C’est une blague, c’est un bâillon, et aujourd’hui, 1000% inapproprié… J’ai traîné avec Ric Flair. Je ‘ Je ne l’ai jamais vu essayer de forcer sa volonté contre qui que ce soit.”

Doyle a dit qu’elle ne croyait pas que l’intention de Flair était un viol, mais elle a dit à Vice que ce que le WWE Hall of Famer avait fait était mal. “C’était mal, et il s’endort cette nuit-là et pense qu’il est revenu de son voyage de lutte en Europe, et peut-être qu’il a mal à la tête parce qu’il avait trop de cocktails dans l’avion”, a-t-elle déclaré. « Et pourtant, cette nuit-là, je ne me suis pas endormi.