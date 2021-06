La légende de la WWE The Undertaker souhaite pouvoir travailler avec le «grand talon» de Roman Reigns

Roman Reigns a atteint la première place que la WWE a toujours espérée et sa croissance n’est pas perdue pour le légendaire Undertaker.

The Deadman s’est éloigné de la lutte professionnelle après 30 ans avec la WWE à Survivor Series l’année dernière.

WWE

L’Undertaker a pris sa retraite de la lutte l’année dernière

La même nuit, Roman Reigns a affronté son propre cousin, Jey Uso, avec son titre universel en jeu.

“Je suis tellement fier de l’endroit où il se trouve”, déclare Mark Calaway, l’homme derrière The Undertaker. “La nuit de la série Survivor [in November], je suis allé voir Roman et Jey et je leur ai dit : “C’est l’histoire la plus captivante que nous ayons faite depuis un moment.”

« Et là où il a pu le prendre, c’est tellement bon. Ce n’est pas forcé. Roman frappe sur tous les cylindres.

“De toute évidence, Paul Heyman est le porte-parole parfait”, déclare Calaway. « Il est là quand c’est nécessaire, et il ajoute tellement. Ils travaillent si bien ensemble.

Roman Reigns a lentement transformé son cousin

Undertaker a une riche histoire de travail avec Paul Heyman à l’époque de la WCW et plus encore contre lui au fil des ans à la WWE.

Undertaker et Reigns ont travaillé sur un programme majeur en 2017 qui a abouti à un match à WrestleMania 33.

Le Deadman a été très ouvert sur sa conviction que le match n’était pas à la hauteur de ses attentes et il regrette de ne pas pouvoir faire plus pour Reigns.

Maintenant, avec Reigns en tant que chef tribal, ‘Taker pense qu’ils auraient pu faire quelque chose de spécial.

WWE

Undertaker a longtemps regretté le déroulement de son match avec Roman Reigns

“Je pense que c’est un grand talon – froid, calculé”, dit Calaway. «Il y a une trame de fond convaincante et vous ressentez toujours la tension lorsque Roman apparaît. Comme je l’ai dit, je suis vraiment fier de lui.

« J’aimerais avoir l’essence dans le réservoir pour travailler sur un programme avec lui maintenant. Ce serait certainement quelque chose de spécial.

Malheureusement, ces jours sont révolus pour The Undertaker. Maintenant âgé de 56 ans et avec tout un catalogue de blessures à son actif au fil des ans, The Phenom est à la retraite et il prévoit de le rester.

Son dernier match a eu lieu contre AJ Styles à WrestleMania 36. À l’inverse, Reigns est au sommet de sa carrière à 36 ans et il devrait faire la une de SummerSlam cette année avec John Cena.