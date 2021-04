La légende de la WWE Triple H dit qu’AJ Styles l’a harcelé pour le match WrestleMania 37 et révèle pourquoi il a dû le refuser

Triple H prépare NXT pour TakeOver Stand and Deliver, un événement de deux nuits en plein milieu de la semaine de WrestleMania.

Il n’a pas de match à WrestleMania cette année et avec toutes ses responsabilités envers NXT, ce n’est pas une surprise. Cependant, ce n’est pas par manque d’options pour le joueur de 51 ans.

AJ Styles écoute Triple H pour ce match de WrestleMania

AJ Styles a déclaré à talkSPORT en décembre qu’il avait grignoté The Game dans le but de l’affronter sur la plus grande scène.

« Si ça ne peut pas être Edge, donnez-moi Triple H, » commença Styles. «Il y a un certain nombre de gars qui sont prêts à intervenir et cela peut être n’importe lequel d’entre eux.

«J’ai l’impression de l’avoir mis dans une situation comme celle de The Undertaker. ‘Hey, hey, hey’ [laughs]. Acceptera-t-il? Je ne sais pas.

« Mais ce sont des gars que j’ai toujours pensé, » wow, ils sont géniaux « et même en leur parlant, vous réalisez que leur état d’esprit et la façon dont ils abordent les choses sont totalement différents de ceux de beaucoup d’autres artistes », a déclaré Styles.

«Ils ont juste, il y a quelque chose à leur sujet. Il y a une raison pour laquelle il fait toujours ce qu’il fait. NXT est une marque à cause de Triple H. Il n’en est pas question.

Les tâches de Triple H envers NXT sont trop vastes pour se battre

«J’adorerais donc voir comment cela fonctionnerait dans un match avec lui. Cela arrivera-t-il jamais? Je ne sais pas, mais j’essaye les gars!

Au cours des dernières semaines, nous avons vu que Styles finirait par se battre pour les titres par équipe avec son garde du corps Omos contre le New Day à WrestleMania 37.

talkSPORT a eu l’occasion de demander à Triple H lui-même pourquoi il n’avait pas accepté l’offre de Styles lors d’une conférence téléphonique de prévisualisation NXT TakeOver.

«Il me harcelait à chaque fois que je le voyais! Il me posait des questions à ce sujet et me posait des questions sur mon emploi du temps et à mesure que nous nous rapprochions, mec, je l’ai déjà dit, se préparer pour WrestleMania est une autre chose. Et plus vous vieillissez, plus cela devient difficile.

«Faire cela une fois par an ou une fois tous les deux ans, surtout maintenant, n’est pas une tâche facile.

«Vous essayez de rester dans la meilleure forme possible, mais ce n’est pas la« forme de WrestleMania », et c’est une chose différente», a expliqué Triple H.

«Quand il est venu me voir pour la première fois, j’ai dit: ‘AJ, je ne vais pas vous dire non. Personnellement, j’adorerais travailler avec vous et à ce stade, vous pouvez m’amener à quelque chose. Alors, j’adorerais.

Omos fera ses débuts sur le ring avec AJ Styles à WrestleMania

«Le côté personnel de celui-ci, le côté interprète, je n’aimerais rien de plus, mais la réalité est que je ne vais pas avoir la bande passante ou la disponibilité en termes de calendrier pour pouvoir y parvenir.

«Il venait me voir toutes les semaines ou toutes les deux semaines quand je le voyais et lui disais: ‘Comment cette bande passante arrive-t-elle? Tu vas pouvoir y arriver? Je dirais que non, mais je suis flatté par cela – je le suis vraiment – et cela me rend humble.

«J’aurais aimé avoir la bande passante pour le faire, et je ne dis pas que je ne serai pas en mesure de le faire dans l’année à venir, si c’est juste et que tout le monde pense que cela devrait être fait.»

«Je suis au point où pour moi, le truc dans le ring est un bonus. C’est marrant, [Ric] Flair m’appelle tout le temps pour me dire: «Tu dois remonter sur le ring. Vous devez aller à WrestleMania, vous devez avoir cette fermeture et faire ceci, peu importe, un «match de retraite».

Ric Flair a été dans l’oreille de Tripe H à propos de la lutte plus

«Il y a une partie de moi qui veut le faire, et puis il y a juste une plus grande partie de moi qui dit: ‘Je suis tellement occupé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que d’essayer même de réfléchir à la façon de m’entraîner comme je le voudrais Entraînez-vous et mettez-vous en forme – et par forme, je ne veux pas dire regarder – en forme d’anneau pour ne pas vous embarrasser une fois que vous êtes arrivé à 52 ans.

«C’est beaucoup de travail et je ne sais pas si j’ai – je n’ai pas peur du travail. Si je pouvais faire plus d’heures dans la journée, je pourrais trouver le temps de le faire. C’est juste le temps.

NXT Stand and Deliver tombe les 7 et 8 avril sur le réseau WWE et semble être l’une des meilleures cartes de l’année