La légende de l’Angleterre Teddy Sheringham chante “It’s Coming Home” en direct avec Ray Parlour

Teddy Sheringham et Ray Parlor chantant « It’s Coming Home » à la radio en direct est probablement exactement ce que vous vouliez entendre ce matin.

À moins que vous ne soyez écossais ou Kasper Schmeichel.

Les célébrations se sont poursuivies jusqu’au matin grâce à Sheringham et Parlour

Au cas où vous l’auriez manqué, l’Angleterre a réservé une place pour sa première finale de tournoi majeur depuis 1966 avec une victoire 2-1 sur le Danemark après prolongation.

Le penalty rebond de Harry Kane a scellé l’une des nuits les plus spéciales de l’histoire du football anglais, faisant délirer toute une nation.

Les “Trois Lions” résonnaient autour de Wembley et même dans tout le pays, ce qui semblait encore plus doux après le jibe du gardien danois Schmeichel avant le match.

“Est-ce que ça a déjà été à la maison?” Il a demandé. Eh bien, la réponse sera « oui » si l’Angleterre bat l’Italie dimanche.

Il y aura des maux de tête ce matin

La légende anglaise Sheringham était l’un des héros en 1996, lorsque le célèbre morceau est sorti et que les Three Lions se sont approchés de la finale, s’inclinant face à l’Allemagne aux tirs au but en demi-finale.

Et après une attente de 25 ans, le légendaire attaquant a finalement pu célébrer l’Angleterre en atteignant une finale en la diffusant en direct.

Il a rejoint son compatriote anglais Parlour dans un duo pour les âges, que vous pouvez regarder ci-dessus, bien qu’Alan Brazil et Ally McCoist n’aient pas été impressionnés.

Les deux Écossais ne pouvaient cacher leur douleur.

McCoist a déclaré : « Je ne sais pas pour vous Al, mais je n’ai pas cela dans mon contrat !

« Je n’ai pas besoin d’écouter ça ! »

Le Brésil a répondu : « Je pars en vacances dimanche, je ne supporte pas ça !

Bien sûr, il y a la petite question de battre l’Italie dimanche si le football doit rentrer à la maison.

Pour la première fois en 55 ans, l’Angleterre est en finale d’un tournoi majeur

Et Sheringham insiste sur le fait que l’Angleterre devra faire face à un test plus sévère s’ils prennent du retard contre les Italiens.

Il a déclaré : « C’est un jeu différent du jeu danois. L’Italie est très bonne à l’arrière, mais je ne pense pas qu’elle va s’asseoir pour essayer de nous arrêter comme les Danois l’ont fait.

« Je pense qu’ils vont sortir. Ils ont des attaquants exceptionnels, de très bons milieux de terrain et une très bonne défense. Je pense qu’ils vont essayer de nous prendre le jeu.

« Donc, ce sera un peu plus ouvert que le match contre le Danemark. Cela devrait faire quelques espaces de plus, quelques chances de plus, et j’espère que nous les prendrons avant eux.

L’Italie va prendre quelques coups

« Si les Italiens mènent 1-0, cela pourrait être un problème. Ils savent comment s’asseoir, ils savent comment perdre du temps, ils savent comment gagner un match.

« Ce sera très difficile. Ils doivent s’assurer qu’il n’y a pas d’erreurs, tout le monde est concentré dès la première minute.