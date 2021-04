La légende de l’écriture de baseball compare le gouverneur de la Géorgie à un membre du KKK ⋆ .

L’écrivain de baseball légendaire Peter Gammons a gagné son chemin dans le Hall of Shame vendredi en qualifiant le gouverneur républicain de Géorgie de membre du KKK. Le gouverneur Brian Kemp a promulgué la réforme électorale en mars, ce qui a provoqué une réaction insidieuse et la Major League Baseball pour retirer le All-Star Game de cette année de l’État de Peach.

Les gauchistes mousseux sont en train de condamner le gouverneur Kemp et les républicains comme «racistes» pour leurs efforts visant à assurer l’intégrité du vote. Le président Joe Biden a même rejoint le chœur des fascistes exigeant que le baseball s’en tient à la Géorgie pour avoir tenté de protéger les élections contre la fraude.

Gammons, 75 ans, a couvert le baseball pour le Boston Globe pendant des décennies et a travaillé comme analyste pour ESPN et le réseau de la Major League Baseball. Il est trois fois lauréat du prix National Sportswriter of the Year et a reçu un honneur au Temple de la renommée du baseball en 2005.

Ce tweet honteux de Gammons (qui est vu ci-dessus sur la photo d’archive), cependant, ne mérite que d’être condamné, méritant d’être classé Hall of Shame:

La gauche radicale insiste fort sur le faux récit selon lequel la nouvelle loi électorale géorgienne encouragera le racisme, et Gammons l’a englouti au crochet, à la ligne et au lest.

Pour Gammons, le gouverneur Kemp est quelqu’un qui, sous le couvert de l’obscurité, porte des vêtements du Ku Klux Klan. Il aurait annulé les droits de vote des minorités – alors qu’il n’a rien fait de tel.

Rob Manfred, le lâche commissaire du baseball qui autorise les démocrates et les entreprises réveillées à appeler les projecteurs pour son industrie, est un réveillé avant-gardiste «progressiste». En suivant lâchement la foule réveillée, il essaie de nager à contre-courant de la marée républicaine de Géorgie et de faire quelque chose de courageux. C’est la pensée imparfaite et incendiaire de Gammons.

Pendant ce temps, le gouverneur Kemp vit – selon Gammons – une existence déformée à une époque d’esclavage légal d’avant la guerre civile. Et j’adore ça.

Manfred et Gammons viennent de placer le baseball au premier rang de la liste de wokeball. Ils donnent aux Américains encore plus de raisons de désactiver les sports et de regarder «Ma vie de 600 livres», la lutte professionnelle et d’autres programmes télévisés banals qui ont battu les sportifs professionnels ces derniers mois.