La légende de l’escalade Adam Ondra est prête à conquérir les Jeux Olympiques

L’escalade sportive fait ses débuts olympiques à Tokyo, et avec elle, une chance pour les gens de voir la légende imbattable du sport : Adam Ondra.

Ondra est à l’escalade sportive ce que Michael Jordan était au basket. En partie athlète, en partie mythe. Un homme qui a tellement dominé le sport depuis son entrée dans la compétition internationale que le seul espoir pour sa compétition était d’espérer qu’il se tromperait. Quand il s’agit de battre Ondra, il s’agit moins d’être meilleur que lui, et plus d’essayer désespérément de lui survivre.

Le mythe d’Ondra a commencé comme un enfant. Les magazines d’escalade ont commencé à publier les histoires d’un grimpeur de six ans en République tchèque qui effectuait des parcours difficiles pour les grimpeurs adultes. À l’âge de 10 ans, il avait terminé une ascension de grade 8a, un score de difficulté approchant les échelons supérieurs des défis les plus difficiles de l’escalade.

À partir de là, il s’est fait un devoir de sortir de l’échelle de notation. Alors qu’Ondra atteignait la vingtaine, il avait vaincu les parois rocheuses les plus dures du monde, se tournant vers des ascensions comme “Silence”, situées dans une grotte norvégienne, et qu’il pensait auparavant impossible à un humain de monter. Ondra l’a fait.

Ces ascensions étaient des défis personnels. Ils représentaient l’attrait zen de la réalisation de l’impossible qui était envoûtant pour Ondra. Loin de ces tentatives est venue la concurrence, et c’est là qu’il s’est avéré un mastodonte. Concourant dans les disciplines de tête, de combiné et de bloc, Ondra a totalisé 20 médailles d’or en Coupe du monde depuis qu’il est devenu pro en 2013.

Les Jeux olympiques représentent un type de défi très différent. Des murs construits sur mesure et conçus pour tester les limites des grimpeurs, il y avait une forte chance qu’Ondra rate les Jeux olympiques après être tombée malade lors des essais tchèques. Cependant, tout comme Jordan, il a réussi à se mettre au mur malgré sa maladie, et a quand même réussi à gagner une place dans l’équipe olympique.

Il n’y a absolument aucune chance que le nouveau sport de l’escalade sportive ait une légitimité sans qu’Ondra fasse partie des jeux à Tokyo. C’est maintenant une chance pour le monde, loin des passionnés d’escalade, d’apprendre l’héritage d’Ondra et à quel point ce joueur de 28 ans a signifié pour le sport depuis qu’il est devenu professionnel.

Comment regarder Adam Ondra à Tokyo

Qualifications de vitesse combinée hommes : mardi 3 août à 4 h HE Qualifications combinées de bloc hommes : mardi 3 août à 5 h HE Finales de vitesse combinée hommes : jeudi 5 août à 4 h HE Finales de bloc combiné hommes : Jeudi 5 août à 5 h HE