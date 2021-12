La légende de l’Indy Al Unser senior est décédée

La légende américaine de la course automobile Al Unser, l’un des quatre seuls pilotes à avoir remporté quatre fois l’Indianapolis 500, est décédée jeudi des suites d’une longue maladie. Il avait 82 ans.

L’Indianapolis Motor Speedway a déclaré vendredi matin qu’Unser était décédé à son domicile de Chama, au Nouveau-Mexique, avec sa femme, Susan, à ses côtés. Il luttait contre le cancer depuis 17 ans.

Unser est le troisième membre de l’une des familles de courses les plus célèbres d’Amérique à mourir en 2021. Son frère aîné, Bobby Unser, triple vainqueur de l’Indy 500, est décédé en mai et Bobby Unser Jr. est décédé six semaines après son père.

Connu sous le nom de « Big Al » une fois que son propre fils s’est fait un nom dans la course, Unser fait partie d’un club d’élite de quatre fois vainqueurs de « The Greatest Spectacle in Racing ». Unser a remporté l’Indy 500 en 1970, 1971, 1978 et 1987, et est le seul pilote de l’histoire à avoir à la fois un frère et un enfant qui ont également remporté l’une des plus grandes courses au monde.

Sa victoire finale à 47 ans a fait de lui le plus vieux vainqueur de l’histoire de l’Indy 500. Il a dominé lors de sa première victoire en Indy en 1970 en partant de la pole position et en menant tout sauf 10 des 200 tours. Unser a battu le finaliste Mark Donohue de 32 secondes cette année-là.

« Al était la classe du terrain », a déclaré son compatriote Johnny Rutherford.

Unser a mené plus de la moitié des tours dans trois de ses victoires en Indy 500, et ses 644 tours au total à Indianapolis sont les plus importants de l’histoire de la course. Il a mené le dernier tour de la course de 1987 pour égaler le record de 75 ans de Ralph DePalma de 612 tours menés, et Unser a mené 31 tours supplémentaires au cours de ses cinq derniers départs pour écraser la marque.

Il a effectué 27 départs dans l’Indy 500, le troisième plus grand de l’histoire, et s’est qualifié une fois en pole et cinq fois en première ligne.

Unser a remporté trois championnats nationaux de voitures Indy au cours de sa carrière et 39 victoires, sixième sur la liste de tous les temps.

Lui et son fils Al Jr. ont été le premier couple père-fils à Indianapolis, et en 1985, ils se sont affrontés pour le championnat CART.

Un dépassement dans les derniers tours de la course a donné à Unser une quatrième place lors de la finale de la saison sur le parcours routier de Tamiami Park à Miami, et il lui a suffi d’un seul point pour battre Al Jr. pour le championnat. Il a refoulé ses larmes tout en décrivant le « sentiment de vide » d’avoir vaincu son fils.

Unser a également couru cinq courses NASCAR au cours de sa carrière, terminant quatrième du Daytona 500 de 1968. Il a obtenu trois top 10 en NASCAR. Il a également remporté trois fois l’International Race of Champions, une série d’étoiles qui a opposé les meilleurs pilotes de diverses disciplines.

Unser a remporté la « Triple Crown » de la voiture Indy en remportant les trois courses de 500 milles du calendrier de 1978

Cela comprenait des arrêts à Pocono Raceway et en Ontario, en Californie. Il est le seul pilote de l’histoire à avoir remporté ces trois courses au cours de la même saison.

La famille Unser a combiné pour un record de neuf victoires dans l’Indy 500; Al Jr. a remporté l’Indy 500 à deux reprises – en 1992 et 1994. Par coïncidence, Al Unser, Al Unser Jr. et Bobby Unser ont tous remporté leur dernier Indy 500 au volant de Roger Penske.

Unser plus tôt cette année était à Indianapolis Motor Speedway pour accueillir Helio Castroneves en tant que nouveau membre du club des quadruples vainqueurs. Unser a réalisé l’exploit après AJ Foyt, et Rick Mears a remporté son quatrième en 1991. Castroneves a gagné en mai pour devenir le premier nouveau membre en 30 ans.

Castroneves : Je me souviendrai toujours de Big Al qui m’a accueilli sur le speedway

« Certains jours, la piste de course vous sourit et certains jours, vous l’avez compris dans l’autre sens », a déclaré Unser lors de la célébration de juillet. « Ce n’est pas toujours que vous allez penser que vous allez gagner parce que vos chances sont très minces. Il y a 32 autres gars qui le veulent aussi fort que vous.

Unser a reçu son Baby Borg – la réplique de 18 pouces du trophée Borg-Warner du vainqueur de l’Indy 500 qui vit sur place dans le musée du speedway – lors d’une célébration en mai avec la famille et les amis. Il devait être honoré en 2020 à l’occasion du 50e anniversaire de sa victoire en 1970 à Indianapolis, mais la célébration a été reportée en raison de la pandémie.

Castroneves et Takuma Sato, double vainqueur de l’Indy 500, ont loué Unser, Sato qualifiant le discours d’Unser lors de la cérémonie du vainqueur de mai de « très drôle et si charmant ».

« Je me souviendrai toujours de Big Al qui m’a accueilli sur le speedway », a déclaré Castroneves à l’Associated Press vendredi. « Lui et Johnny Rutherford m’ont aidé avec mon orientation de recrue. Il va nous manquer. »

Unser a commencé à courir lui-même en 1957 à l’âge de 18 ans, concourant principalement dans des voitures de sprint.

Le plus jeune de quatre frères de course, Unser est né à Albuquerque en 1939 dans une famille de coureurs acharnés. Son père Jerry Unser et ses deux oncles, Louis et Joe, étaient également chauffeurs. À partir de 1926, la famille a commencé à participer à la Pikes Peak International Hill Climb, une course sur route annuelle organisée dans le Colorado.

Le frère aîné d’Al, Jerry, est devenu le premier Unser à se qualifier pour l’Indianapolis 500 en 1958; il a été tué dans un accident pendant la pratique l’année suivante.

Unser a commencé à courir lui-même en 1957 à l’âge de 18 ans, mais a principalement concouru dans des voitures de sprint. Il est arrivé à Indy en 1965 au volant d’une voiture appartenant à Foyt et faisait partie de la classe des recrues avec les futurs vainqueurs de l’Indy 500 Mario Andretti (1969) et Gordon Johncock (1973, 1982).

La famille Unser réunie pour 73 débuts de carrière dans l’Indy 500

« Al était l’un des pilotes les plus intelligents contre lesquels j’ai couru », a déclaré Andretti. « J’ai souvent dit que j’aurais aimé avoir un peu de sa patience. »

La famille Unser a cumulé 73 départs en carrière dans l’Indy 500 – un nombre amélioré seulement par les 76 départs de la famille Andretti. La participation d’Unser comprend Al (27 courses), Bobby (19) et Al Jr. (19), ainsi que Johnny (cinq), Robby (deux) et Jerry (un).

Unser a été intronisé au Indianapolis Motor Speedway Hall of Fame en 1986 et au International Motorsports Hall of Fame en 1998. Sa collection de trophées et de voitures est conservée au Unser Racing Museum à Albuquerque.

Unser laisse dans le deuil sa femme, Susan, et son fils, Al Jr. Il a été précédé dans la mort par ses filles Mary et Deborah.