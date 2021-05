La légende de l’Indy Bobby Unser est décédée

La légende américaine de l’Indy Bobby Unser, trois fois vainqueur d’Indianapolis 500 et l’un des seuls frères à avoir remporté «The Greatest Spectacle in Racing» est décédé. Il avait 87 ans.

Il est décédé dimanche à son domicile d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, de causes naturelles, a déclaré lundi l’Indianapolis Motor Speedway. Unser a remporté l’Indy 500 en 1968, 1975 et 1981.

Son jeune frère, Al, est l’un des trois seuls quatre fois vainqueurs de l’Indy 500 dans l’histoire de la course. Al Unser a remporté la course en 1970, 1971, 1978 et 1987. La tradition de la famille Unser s’est étendue au fils d’Al Unser, Al Unser Jr., qui a remporté l’Indy 500 en 1992 et 1994.

“Bobby était un concurrent féroce sur la piste, et sa personnalité plus grande que nature en a fait l’un des coureurs les plus aimés et uniques que nous ayons jamais vu”, a déclaré Roger Penske, l’actuel propriétaire d’Indianapolis Motor Speedway mais le propriétaire de l’équipe pour La voiture gagnante de l’Indy 500 de Unser en 1981.

«Au-delà de ses nombreuses victoires et réalisations, Bobby était un vrai coureur qui a amélioré les performances de tout le monde autour de lui. Il était également l’un des personnages les plus colorés du sport automobile.

Bobby Unser est né le 20 février 1934 à Colorado Springs, au Colorado, et a déménagé avec sa famille dans son enfance au Nouveau-Mexique. Son père possédait un garage le long de la Route 66 et son frère a grandi dans de vieux jalopies avant de commencer sa carrière de pilote en 1949 au Roswell New Mexico Speedway.

Après deux ans dans l’US Air Force de 1953 à 1955 – un passage dont il était toujours fier – Unser s’est tourné vers la course à plein temps et est devenu l’un des plus grands coureurs de l’histoire d’Indianapolis Motor Speedway.

Il était l’un des 10 pilotes à avoir remporté le 500 au moins trois fois et Unser et Rick Mears sont les seuls pilotes à avoir remporté le 500 en trois décennies différentes. Unser était l’un des six membres de la famille Unser à courir dans l’Indianapolis 500.

Sa victoire finale à l’Indy 500 en 1981 est venue dans une entrée de Penske dans l’un des résultats les plus controversés. Unser a gagné de la pole et a battu Mario Andretti de 5,18 secondes, mais les officiels ont jugé que Unser avait dépassé des voitures illégalement en sortant de la voie des stands sous prudence – tirant une pénalité qui l’a amarré d’une position et a déplacé Andretti au vainqueur.

Penske et Unser ont fait appel et, après un long processus, la sanction a été annulée en octobre de la même année. C’était la 35e et dernière victoire de la carrière d’Unser.

À Indianapolis, Unser a produit 10 classements parmi les 10 premiers en 19 départs en carrière. Il a mené dans 10 courses pour un total de 440 tours, ce qui à ce jour se classe 10e sur la liste de tous les temps. Il a remporté deux pôles, en 1972 et 1981, et a eu neuf départs en première ligne.

«Quand vous évoquez des icônes de la course, et en particulier du circuit automobile d’Indianapolis, Bobby Unser était une légende», a déclaré Doug Boles, président du speedway. «Il pouvait conduire et gagner dans n’importe quel type de voiture et sur n’importe quel type de piste. Et il était magique à Indy.

Après sa carrière de pilote, Unser est passé à la radiodiffusion et a remporté un Emmy Award dans le cadre de l’équipe de diffusion d’ABC Sports pour «Outstanding Live Sports Special» pour sa couverture de l’Indianapolis 500 de 1989.

Unser laisse dans le deuil son épouse, Lisa; les fils Bobby Jr. et Robby; et filles Cindy et Jeri.