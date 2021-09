La légende de Liverpool, Jamie Carragher, a déclaré que Mohamed Salah était désormais loin de Sadio Mane, mais où se classe le roi égyptien parmi les meilleurs joueurs de Premier League depuis qu’il a signé pour les Reds ?

in

Jamie Carragher a admis qu’il avait changé d’avis dans le débat Mohamed Salah contre Sadio Mane, qui continue de diviser les fidèles d’Anfield.

Après avoir précédemment soutenu Mane en tant qu’attaquant le plus important des Reds, la légende du club dit qu’il est maintenant fermement dans le camp de Salah après avoir atteint un record de 100 buts en Premier League – mais où se situe le roi égyptien en termes de meilleurs joueurs de la division depuis son arrivée ?

Salah et Mane ont formé un formidable partenariat à l’avant, mais les fans de Liverpool continuent de se chamailler pour savoir qui est le plus important

Mane et Salah ont créé l’un des trios les plus emblématiques du football aux côtés de leur compatriote Roberto Firmino, mais au cours de la dernière saison et demie, Salah a été le seul membre du trio à maintenir son niveau.

Les Reds ont finalement obtenu le football de la Ligue des champions au cours d’une saison douloureuse la dernière fois, avec Mane et Firmino bien en dessous de leur niveau normal alors que la défense du titre de Liverpool s’effondrait.

Une constante était Salah, cependant, qui est maintenant le meilleur buteur de Liverpool à chaque saison depuis qu’il a rejoint le club en 2017, et rapporte maintenant qu’il veut devenir l’un des joueurs les mieux payés de la ligue pour signer un nouveau contrat.

Carragher et Gary Neville ont discuté de Mane et Salah lors du Monday Night Football sur Sky Sports, Neville poussant son collègue à savoir qui est son joueur préféré.

Neville a commencé: «Il y a quelques années, nous avons eu un débat entre Mane ou Salah, et j’ai dit Salah toute la journée, pour moi, mais vous avez dit Mane. Changeriez-vous cela maintenant ? »

“Oui”, a répondu Carragher. « Ce que je voulais dire par là, c’est que vous avez votre joueur préféré, n’est-ce pas ?

« Salah a toujours marqué plus de buts que Mane, il a toujours été le buteur… »

Carragher pense que Salah est désormais loin de Mane en tant que meilleur joueur de Liverpool

“Tu as changé d’avis maintenant, n’est-ce pas,” nervuré Neville. « Vous avez changé d’avis.

Carragher a concédé : « Ouais, d’accord, j’ai changé d’avis.

«Salah mérite d’être l’un des joueurs les mieux payés de la ligue car il est l’un des meilleurs joueurs de la ligue.

“J’espère que ça s’arrangera, parce qu’il pense qu’il lui reste encore trois ou quatre ans.”

Salah a été le meilleur buteur de la ligue et vainqueur du Golden Boot lors de deux de ses quatre saisons avec Liverpool, les aidant à remporter un premier titre en 30 ans.

Mais où se classe-t-il parmi les meilleurs joueurs de Premier League depuis sa signature en 2017 à Rome ? talkSPORT décide…

5. N’Golo Kanté

Bien qu’il n’ait pas remporté de titre de champion depuis 2017/18, les championnats consécutifs de Kante avec Leicester et Chelsea suffisent à le placer dans n’importe quelle liste.

Le Français est devenu un vainqueur de la Coupe du monde et de la Ligue des champions ces dernières années, et bien que les trophées n’aient pas suivi dans la ligue, il continue de dominer en tant que l’un des meilleurs milieux de terrain du monde.

Et Kante n’est plus seulement de classe mondiale, il est potentiellement historique et est actuellement en lice pour le Ballon d’Or 2021.

Kanté sait toujours où est la balle et quoi en faire 4. Harry Kane

Deuxième derrière Salah pour les buts depuis 2017/18 avec 88, Harry Kane n’aurait guère pu faire plus pour Tottenham avant d’essayer de forcer un transfert de 150 millions de livres sterling à Manchester City cet été.

Kane a commencé comme un pur buteur, mais a évolué vers bien plus, comme le prouvent ses 14 passes décisives la saison dernière.

Il est facile de comprendre pourquoi un manager aussi pointilleux que Pep Guardiola aurait été heureux de battre le record de transfert de ligue pour signer Kane, qui ne ferait sûrement que de meilleurs chiffres chez un challenger au titre. Malheureusement pour Pep, City a refusé de payer et il est resté chez Spurs.

GETTY

Kane s’est mis beaucoup de pression avec un déménagement raté à City, mais il continue de marquer 3. Virgile van Dijk

Les fans de Liverpool remercieront toujours Philippe Coutinho pour son départ record qui a permis les achats d’Alisson Becker et de Virgil van Dijk, ce dernier étant l’un des joueurs les plus transformateurs que la ligue ait jamais vus.

Le capitaine des Pays-Bas a été l’élément clé pour transformer l’équipe de Jurgen Klopp en vainqueurs de la Premier League et de la Ligue des champions, son absence la saison dernière ayant vu les Reds s’effondrer.

De retour dans l’alignement ce trimestre, Liverpool n’a concédé qu’un seul but lors de ses quatre premiers matchs, Van Dijk montrant à nouveau quelle différence il peut faire.

Van Dijk a été une machine défensive pour Liverpool 2. Mohamed Salah

Salah a le plus de buts en Premier League de tous les joueurs depuis qu’il a rejoint Liverpool avec 98, faisant son chemin dans le club des 100 buts ce week-end grâce à ses deux efforts au cours de sa courte carrière à Chelsea.

L’Égyptien a également battu le record de buts pour une saison de 38 matchs avec 32 buts lors de sa première campagne, et est clairement l’un des meilleurs joueurs que la ligue ait jamais vu.

Salah aura probablement besoin de plus de titres et de bottes d’or pour cimenter cette position aux yeux de tous, mais avec la menace d’un transfert au Real Madrid ou à Barcelone n’étant plus une réelle possibilité, il semble qu’il soit là pour rester.

Salah a fait des choses incroyables au cours de ses quatre années à Liverpool 1. Kevin De Bruyne

Avec trois titres de champion depuis 2017/18, il est impossible de ne pas avoir un joueur de premier plan à Manchester City, avec De Bruyne comme candidat phare.

Le dieu belge de l’assistance est absolument injouable à son meilleur, fournissant 50 passes décisives au cours des quatre dernières saisons, ainsi que 29 buts.

De Bruyne décide tout seul des matchs grands et petits, et avec un trio de titres remportés au cours de cette période de quatre ans à l’Etihad, son statut est incontestable.

De Bruyne a été l’acteur clé des trois titres remportés par City depuis 2017

