Jamie Carragher a accusé Gary Neville et Roy Keane de « faire des excuses » à l’ancien coéquipier et patron de Manchester United sous pression Ole Gunnar Solskjaer.

Le Liverpool a déclaré qu’il était « malade » d’entendre des excuses pour le manque de succès de United sous Solskjaer malgré leurs grosses dépenses et leur solide équipe.

Certains ont estimé que la re-signature de Ronaldo a fait de Man United une équipe prête à remporter le titre, mais ont-ils besoin d’un nouveau manager ?

Les Red Devils ont connu une fenêtre de transfert très productive, acquérant la star anglaise Jadon Sancho, le défenseur vainqueur de la Coupe du monde Raphael Varane et ils ont également re-signé le quintuple vainqueur du Ballon d’Or Cristiano Ronaldo.

Cependant, la saison n’a pas commencé comme Solskjaer l’aurait souhaité, avec Man United déjà absent de la Coupe Carabao et risquant de ne pas sortir d’un groupe de Ligue des champions relativement facile.

Il y a eu des appels pour que Solskjaer, qui est en charge depuis décembre 2018, parte, mais Neville et Keane continuent de le soutenir.

Et cela broie vraiment les engrenages de Carragher, qui a suggéré que Neville et Keane cherchaient toujours quelque chose d’autre à blâmer lorsqu’ils essayaient de trouver une raison pour le manque d’argenterie récente de Man United.

Parlant non du podcast bien intitulé Tony Bellew est en colère, Carragher a déclaré: «Récemment, qu’est-ce qui m’a mis en colère? C’est probablement quelque chose à voir avec le football et probablement quelque chose à voir avec Neville, laissez-moi réfléchir…

Carragher a suggéré que Neville, ainsi que Roy Keane, ne scrutent pas assez Solskjaer

« Il cherche en permanence des excuses pour son compagnon Ole, n’est-ce pas ?

«Je fais une chronique dans un journal et j’étais avec Gary Neville quelques jours auparavant, nous faisions cette conversation YouTube sur la saison avec Roy Keane, et les deux se excusaient pour Ole parce qu’il a joué avec eux et qu’il est leur pote.

« Ils disent en quelque sorte » ils ne peuvent pas gagner la ligue, ils manquent encore de ceci, ils ont toujours besoin de cela, les Glazers n’en mettent pas assez, ils devraient opter pour Harry Kane … «

« Je suis assis là à penser, ‘tu viens de signer un gars qui a remporté la Ligue des champions quatre fois [Ronaldo]!

« Vous avez dépensé 75 millions de livres sterling pour un ailier [Sancho], vous avez terminé deuxième de Premier League la saison dernière, vous n’avez perdu aucun match à l’extérieur [in the league]… il n’y a qu’un seul endroit où aller !

.

Man United n’a plus remporté de trophée depuis mai 2017

« Honnêtement… ça m’a juste énervé et j’ai pensé : ‘ça y est, je fais ma chronique de journal là-dessus.’

« Ole n’était pas très content de la chronique, mais j’ai juste dit qu’il était temps que les excuses s’arrêtent à Manchester United, j’en ai marre.

« C’est toujours ‘Il leur manque toujours ceci, ils manquent de cela’ – chaque joueur a 50 millions de livres sterling!

« Vous passez par toute l’équipe, c’est incroyable ! »

