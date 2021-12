La légende de Liverpool Ray Kennedy, qui a également marqué à Tottenham pour remporter le doublé d’Arsenal, décède à l’âge de 70 ans après une longue bataille contre la maladie de Parkinson

L’ancien joueur d’Arsenal et de Liverpool Ray Kennedy est décédé à l’âge de 70 ans après une longue bataille contre la maladie de Parkinson.

Kennedy, qui a joué comme attaquant et milieu de terrain gauche, a commencé sa carrière professionnelle avec les Gunners où il a remporté le doublé en championnat et en FA Cup lors de la saison 1970/71 – son but vainqueur à Tottenham scellant le doublé d’Arsenal.

.

Kennedy a gravi les échelons à Arsenal et a signé pour eux en 1968

.

Il a ensuite connu un énorme succès à Anfield après y avoir remporté 11 grands honneurs

Il a rejoint Liverpool en 1974, marquant 72 buts au cours d’une période de sept ans et demi à Anfield qui lui a permis de remporter 15 trophées.

Parmi eux, cinq titres de première division et trois coupes d’Europe, marquant l’un des buts d’une célèbre victoire 3-1 à domicile contre Saint-Etienne en route vers la première couronne de Liverpool sur le continent.

Les hommages affluent pour Kennedy, qui compte 17 sélections en Angleterre à son actif.

L’ancien coéquipier des Reds, Phil Thompson, a déclaré: « Une nouvelle plus triste avec le décès de Ray, quel grand joueur et un coéquipier si merveilleux. RIP copain YNWA.

Thompson et Kennedy ont remporté un énorme succès à Liverpool ensemble

Pendant ce temps, l’ancien attaquant de Liverpool, John Aldridge, a déclaré: « Encore une autre magnifique ancienne star du LFC est décédée.

« Ray Kennedy, quel joueur et quel type adorable qui a tant souffert de la maladie de Parkinson pendant la majeure partie de sa vie. Il ne marchera certainement jamais seul. RIP Ray plié YNWA.

Piers Morgan, fan d’Arsenal depuis toujours, a déclaré: « RIP Ray Kennedy.

« Star double vainqueur d’Arsenal en 1971 et l’un de mes premiers héros du football. Il a ensuite joué pour Liverpool et l’Angleterre.

« J’ai mené une longue et courageuse bataille contre la maladie de Parkinson. Très triste nouvelle. »

.

Ray Kennedy 1951-2021