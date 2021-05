La légende de Liverpool remet en question les manifestations “ mal dirigées ” de Man Utd à Old Trafford

Les manifestants ont reporté le match Manchester United contre Liverpool (Photo: .)

Graeme Souness pense que les manifestations qui ont finalement vu le match de Manchester United avec Liverpool reporté ont été “ mal dirigées ” et n’auront aucun impact sur les propriétaires du club d’Old Trafford.

Des centaines de supporters de Manchester United ont manifesté devant Old Trafford, un nombre plus petit mais important de supporters se rendant à l’intérieur du stade où ils ont manifesté sur le terrain et auraient atteint les vestiaires.

Les manifestations étaient contre la famille Glazer, les propriétaires de Manchester United qui ont longtemps été impopulaires auprès des fans et ont causé encore plus de troubles ces dernières semaines avec leur implication dans les plans ratés de la Super League européenne.

Les fans veulent maintenant qu’ils quittent le club, comme beaucoup l’ont fait depuis un certain temps, mais Souness pense que les supporters sont en grande partie mécontents parce que le club ne remporte pas de trophées aussi régulièrement qu’auparavant.

L’ancien capitaine et entraîneur de Liverpool estime que les propriétaires en ont fait assez pour fournir une base de succès à Old Trafford et peut-être que les fans dirigent leur colère dans la mauvaise direction car il ne s’attend pas à ce que les Américains en fassent beaucoup attention de toute façon et ne seront certainement pas émus. pour vendre le club.

“ Je ne pense pas que cela (aura un impact) ”, a déclaré Souness à Sky Sports. “ Les vitriers, depuis Fergie [Alex Ferguson] retraités, ont donné aux gestionnaires successifs plus d’un milliard de livres à dépenser. Je pense que c’est 719 millions de livres sterling de dépenses nettes sur huit ans.

“ Je pense que c’est né du fait que United n’est pas autant le top dog que ce qui s’est passé la semaine dernière, je pense que c’est une autre excuse pour essayer. Ce sont des gens d’affaires sérieux et sérieux, je ne pense pas que cela aura un impact sur leurs pensées. Je n’ai vraiment pas.

“ Nous vivons dans un pays où vous pouvez manifester, exprimer vos sentiments, vous êtes autorisé à le faire, mais je ne vois toujours pas que cela ait un petit impact sur les Glazers. Si vous pensez que vous pouvez exercer une pression sérieuse sur les hommes d’affaires sérieux qui vivent à 3 000 kilomètres de là, outre-Atlantique, pour que cela les conduise à accepter une offre à prix réduit pour Manchester United, cela ne se produira pas.

“ Ils ont dû mettre des garanties, vous ne vous contentez pas d’aller à la banque et de dire que je veux acheter Manchester United, j’aurai besoin de 500 millions de livres sterling ou quel que soit le prix d’achat, sans engager une sorte de garantie.

“ Ils ont risqué des choses pour acheter Manchester United, depuis lors, ils ont donné des fortunes aux managers successifs à dépenser. Ce n’est que depuis l’arrêt de Fergie que le succès s’est arrêté et je pense que cela irrite les supporters et ils sont devenus le centre de leur colère. Je pense que c’est un peu mal orienté.

La manifestation a eu un impact car le match a été reporté à une date ultérieure, non encore confirmée.

Une déclaration du club de Manchester United disait: “ À la suite de discussions entre la police, la Premier League, le Trafford Council et les clubs, notre match contre Liverpool a été reporté en raison de considérations de sécurité autour de la manifestation d’aujourd’hui. Des discussions vont maintenant avoir lieu avec la Premier League à une date révisée pour le match.

“ Nos fans sont passionnés par Manchester United et nous reconnaissons totalement le droit à la libre expression et à des manifestations pacifiques.

“ Cependant, nous regrettons la perturbation de l’équipe et les actions qui ont mis en danger les autres fans, le personnel et la police. Nous remercions la police pour son soutien et nous les assisterons dans toute enquête ultérieure ».



