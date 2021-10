La légende de Liverpool revendique Mohamed Salah et relaie ce qu’il lui a dit sur l’avenir d’Anfield

Ian Rush pense que Mohamed Salah a fait passer son jeu au niveau supérieur cette saison et dit que le « roi égyptien » « adorerait rester à Liverpool ».

Salah a marqué neuf buts dans toutes les compétitions cette saison alors qu’il cherche à ajouter un troisième Soulier d’or de Premier League à sa collection. Le joueur de 29 ans semble également en passe de redevenir le meilleur buteur du club pour la cinquième fois en cinq saisons à ce jour.

Salah a marqué 134 buts à Liverpool, mais reste loin derrière le légendaire Rush, qui a marqué 346 buts pour les Reds dans les années 1980 et 1990.

Pourtant, malgré son statut de divinité à Anfield, son avenir reste incertain. Son contrat doit expirer en 2023 et si les Reds ne peuvent pas l’attacher à des termes plus longs, ils risqueraient de le perdre pour un prix réduit – ou rien du tout.

Jurgen Klopp aimerait bien sûr garder l’homme qu’ils ont signé à Rome pour 36,9 millions de livres sterling. Les propriétaires de Liverpool, FSG, ont cependant hésité à briser leur structure salariale, et c’est ce qu’ils devraient faire pour prolonger le contrat de Salah.

The Independent dit que Salah cherche un salaire compris entre 300 000 et 380 000 £ pour signer un nouvel accord. Tandis que le Daily Mirror Réclamer l’attaquant prolifique exige un salaire exorbitant de 500 000 £ par semaine des responsables d’Anfield.

Le nouvel accord potentiel recherché par Salah représenterait plus du double de son salaire actuel de 200 000 £ par semaine. Robbie Fowler a récemment affirmé que toute l’équipe serait à l’origine d’un nouvel accord pour leur talisman.

Alors que l’agent de Salah, Ramy Abbas, a récemment rappelé aux propriétaires de Liverpool la position de son client dans le match.

« J’espère qu’ils regardent », a-t-il écrit, lorsque l’ancien homme de Chelsea a ouvert son compte pour la saison contre Norwich City en août.

Et Rush, 59 ans, a validé les revendications de Salah pour un nouveau méga accord.

« Salah est le meilleur joueur du monde »

« Je l’ai déjà dit, à droite, en ce moment, dans sa forme actuelle, Mo Salah est le meilleur joueur du monde! » il a déclaré au Liverpool Echo.

«Cristiano Ronaldo est allé à Manchester United et oui, il va bien.

« Lionel Messi est allé au Paris Saint-Germain et il a mis un peu de temps à s’installer mais Salah l’a amené à un niveau différent.

« J’ai parlé à Mo la saison dernière et il m’a dit qu’il voulait être le meilleur au monde.

« Il a amélioré son jeu cette année. Il ne s’agit pas seulement de marquer des buts et les gens diront qu’il est égoïste et peu importe, mais il a également fourni des passes décisives cette saison.

«Regardez celui qu’il a fait pour Sadio Mane contre Manchester City. Ils jouent en équipe et Mo sait ce qu’il faut.

« Bien sûr, il a marqué de grands buts et il a été le plus rapide à 100 buts, c’est super. Fantastique. Mais il joue aussi pour l’équipe.

« Il revient maintenant, défend davantage et il s’est dit que s’il voulait être le meilleur joueur du monde, il devait améliorer son jeu et il l’a certainement fait.

Le but de Salah

« Il m’a dit que son objectif était d’être le meilleur joueur du monde. Et dans sa forme actuelle, il est le meilleur joueur du monde. Il le fait en ce moment.

« Je parle beaucoup à Mo et assez curieusement, j’ai rencontré Mo au match de Leeds (en septembre) et je discutais avec lui et il m’a dit: » Comment diable avez-vous marqué 300 buts ! ?

« J’ai donc dû lui rappeler, en fait, c’était 346 !

« Donc, nous en rigolons et en plaisantons, mais il sait ce qu’il faut. Écoutez, les records sont là pour être battus.

« Et si vous voulez battre des records comme celui-là, vous devez rester à l’abri des blessures et c’est le problème avec Salah, il se blesse très rarement.

« Si vous vous blessez, cela n’aide pas. Mais je lui ai fixé un objectif, il est là, alors voyons s’il peut le briser !

Des discussions sont en cours depuis l’été avec Klopp confirmant qu’il était impliqué dans les négociations en août. Cependant, très peu de choses ont été dites depuis sans aucune avancée dans les négociations.

Rush a cependant identifié les faits.

Nouveau contrat Salah

« Je pense qu’il faut penser à tout », a-t-il déclaré. « En fin de compte, tous les clubs du monde voudraient Mo Salah.

«Je sais qu’il aimerait rester à Liverpool. Il n’y a pas de supporters qui aimeront Mo Salah plus que les supporters de Liverpool, cela ne fait aucun doute.

« C’est une situation difficile. Je sais que Jurgen Klopp l’aime et tout ça, alors vous devez juste attendre et voir. Mais si vous êtes Mo Salah, vous continuez à marquer des buts.

«Je sais comment fonctionne la structure avec Liverpool. J’espère donc que tout est d’accord et que les deux parties sont heureuses.

«Les gens parlent de légendes dans le jeu, Mo Salah en est déjà une. Il a été le plus rapide à 100 buts.

« Mais je veux qu’on se souvienne de Mo Salah pour quelqu’un comme moi, Steven Gerrard, Kenny Dalglish. Quelqu’un qui est au club depuis longtemps.

«Nous aimons tous ce que Fernando Torres et Luis Suarez ont fait, mais ils n’étaient là que depuis quelques années. Pour être une vraie légende, cependant, vous devez être au club pendant huit ou neuf ans.

« J’espère que nous verrons Mo Salah le faire également », a ajouté Rush, qui s’exprimait en tant que nouvel ambassadeur de Gambling.com.

LIRE LA SUITE: Les rêves de Klopp anéantis alors que l’objectif de Liverpool atteint un accord « d’un milliard d’euros »