La légende de Liverpool riposte après la signature de Klopp étiquetée «pas assez bonne»

Ian Rush a pris la défense d’une signature coûteuse à Liverpool après que sa performance en milieu de semaine a conduit Dietmar Hamann à le qualifier de « pas assez bon pour Liverpool ».

Liverpool a pris le contrôle total du groupe B de la Ligue des champions mardi soir en faisant couler l’Atletico Madrid 3-2 en Espagne. Les Reds ont commencé rapidement et ont pris une avance de deux buts au début, avec leur deuxième venue via une volée spectaculaire de Naby Keita.

Cependant, l’international guinéen était en faute pour les deux buts de l’Atletico qui ont suivi, étant battu trop facilement dans la préparation à chaque fois.

Keita ne s’est jamais vraiment installé sur Anfield après son transfert de 52,75 millions de livres sterling du RB Leipzig en 2018. Et au lendemain de la victoire, l’ancien milieu de terrain des Reds Hamann a remis en question l’attitude de Keita envers la moitié défensive du match.

« Je dois dire que je pense que Keita était en faute pour les deux buts », a déclaré Hamann à talkSPORT. « Je sais qu’il a eu quelques blessures, mais je ne pense pas qu’il soit assez bon pour Liverpool.

« Si vous marquez un but comme lui, vous devriez être en pleine confiance. Vous devez faire vos devoirs défensifs et j’ai l’impression qu’il veut juste jouer avec le ballon et quand Liverpool en aura la possession.

«Vous ne pouvez pas faire ça et il n’est pas assez bon pour faire ça. La façon dont il a été battu pour les deux premiers buts était tout simplement trop facile.

Keita a été accroché à la mi-temps en faveur de Fabinho, bien que la légende du club Ian Rush soit maintenant venue à la défense de Keita. L’ancien tireur a reconnu les erreurs de Keita mais a insisté sur le fait que cela peut s’expliquer par son manque relatif d’expérience.

« La performance de Naby Keita contre l’Atletico a fait beaucoup parler d’elle », a déclaré Rush (via le Mirror).

« Nous avons vu le meilleur et le pire du milieu de terrain guinéen, mais les gens oublient qu’il est encore assez inexpérimenté.

« Il a marqué un but fantastique, mais les deux buts de l’Atletico sont venus après qu’il ait été battu trop facilement dans la préparation. Jurgen a dû se rendre compte qu’il avait besoin de plus d’expérience dans ce match et c’est pourquoi nous avons vu Fabinho entrer à la mi-temps.

«Je l’attribue à un manque d’expérience de Keita. Je le vois comme un joueur avec beaucoup à apprendre et beaucoup à améliorer. Fabinho a apporté beaucoup plus à l’équipe une fois qu’il est arrivé.

Pour plus de clarté, Keita a 26 ans, bien qu’il soit encore loin de 100 apparitions en rouge bien qu’il soit dans les livres du club depuis plus de trois ans.

Salah pressenti pour « faire un Ronaldo »

Pendant ce temps, l’ancien défenseur de Liverpool Glen Johnson pense que Mohamed Salah a toutes les chances d’imiter Cristiano Ronaldo et de maintenir sa meilleure forme jusqu’à la mi-trentaine.

Salah aura 30 ans en juin prochain et le débat fait rage pour savoir si Liverpool devrait offrir un nouveau contrat exceptionnel à quelqu’un sur le point d’entrer dans la trentaine. L’accord actuel du talisman égyptien expire à l’été 2023.

Johnson a expliqué comment les propriétaires de Liverpool verraient la situation et a affirmé que Salah était plus que capable de jouer à un niveau d’élite jusqu’à la trentaine.

« C’est difficile. Tout contrat est une question de timing. Bien sûr, il a le droit d’être payé sur un pied d’égalité avec n’importe qui (en Premier League) », a déclaré Johnson.

« Mais Liverpool a bien fait ses affaires et il lui reste 20 mois de contrat et à la fin, il aura 31 ans et veulent-ils un joueur de 31 ans, qu’il soit si bon ou pas, sur x- montant cent mille par semaine? Je ne sais pas. Mais en forme, la façon dont il joue toujours, ils doivent absolument essayer de le garder.

« Vous voyez la façon dont il joue, vous pouvez voir qu’il prend soin de lui et s’entraîne correctement, donc cela ne me surprendrait pas s’il poursuit une longue carrière comme Ronaldo. »

