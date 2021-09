La légende de Liverpool Roger Hunt comparée à Robert Lewandowski alors que Jamie Carragher rend hommage à l’attaquant « spécial » dont le record « ne sera jamais battu »

in

Jamie Carragher a rendu hommage à la légende de Liverpool Roger Hunt, décédé mardi à l’âge de 83 ans.

Membre de l’équipe emblématique des Reds des années 60 et de l’équipe anglaise vainqueur de la Coupe du monde 1966, Hunt est l’un des attaquants les plus célèbres de l’histoire du football.

Hunt a été baptisé Sir Roger par le Kop

Non seulement il a commencé chaque match de cette célèbre Coupe du monde et a marqué trois fois, mais Hunt détient toujours le record du plus grand nombre de buts en championnat pour Liverpool, avec 244 au cours d’une brillante carrière de 11 ans.

Ses chiffres sont assez stupéfiants – et la légende des Reds Carragher a comparé Hunt à la machine à but du Bayern Munich Robert Lewandowski.

L’ancien défenseur a déclaré à talkSPORT: “C’était un gars vraiment élégant, pas un cheveu déplacé quand il jouait.

« Il était assez grand, assez maigre. J’essaie de penser à quelqu’un comme ça maintenant, peut-être un joueur de type Lewandowski.

“Grand physique, il mène cette ligne et obtient les buts pour cette équipe.

Hunt était un buteur magistral

«Quand vous regardez les chiffres, Liverpool a eu de grands attaquants et Hunt a toujours le plus de buts en championnat. Plus que Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Michael Owen.

“Cela ne sera probablement jamais battu et c’est quelque chose de spécial.”

Et tandis que la nouvelle du décès de Hunt marque un jour triste pour Liverpool, Carragher était reconnaissant d’avoir l’opportunité de réfléchir à son génie.

Il a déclaré: “C’est un jour triste pour le club et la famille de Roger plus que quiconque.

«Je ressens toujours quand quelque chose comme ça se produit, vous avez cette tristesse mais vous avez aussi ce sourire sur votre visage, avec cette opportunité de regarder en arrière.

Il est sans aucun doute l’un des plus grands joueurs de l’histoire de Liverpool

«C’est arrivé il y a quelques semaines, avec les fans des Spurs et de Chelsea tristes de la nouvelle de Jimmy Greaves, mais ensuite vous voyez les vieilles histoires et les objectifs et cela vous fait sourire.

“Vous pensez à quel point un football Roger Hunt était spécial.”

Greaves, l’attaquant légendaire décédé la semaine dernière, s’est vu refuser un départ en finale de 1966 alors que Sir Geoff Hurst a marqué un triplé – mais la place de Hunt n’a jamais été remise en question.

Carragher a ajouté : « Vous parlez des légendes de Sir Geoff Hurst, qui a marqué les buts en finale, et de Jimmy Greaves, l’un des plus grands buteurs que ce pays ait jamais vu – mais personne ne mentionne jamais que la place de Roger Hunt était à gagner.

“Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur l’estime qu’il avait de Sir Alf Ramsey – c’était Hunt et un autre.”

Une vraie légende du jeu

Hunt a atteint 100 buts en championnat pour Liverpool en 152 matchs, un record qui n’a été battu que par Mohamed Salah au début du mois, qui l’a fait un match plus vite.

Et Carragher pense que le rôle que Salah joue pour le manager actuel Jurgen Klopp est similaire à ce qu’était le travail de Hunt pour le légendaire patron Bill Shankly.

Il a déclaré: “Quand je pense aux légendes de Liverpool, je pense toujours à l’équipe des années soixante. Où est le club sans eux ? Roger Hunt est passé avant Bill Shankly.

«Il a parlé de l’effet que Shankly a eu sur lui, mais peu importe à quel point vous êtes un bon manager, pensez à Jurgen Klopp en ce moment – ​​il a toujours besoin de Mohamed Salah pour marquer les buts. Shankly avait besoin de Hunt pour marquer les buts.