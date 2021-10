La légende de Liverpool souligne l’attribut de division de Salah dans l’instruction du contrat

Mohamed Salah est le joueur le plus « gourmand » qu’une légende de Liverpool prétend avoir jamais vu – mais cela ne l’a pas empêché d’exhorter le club à lui donner tout ce qu’il veut.

Salah a récemment exprimé ses désirs pour un avenir à long terme à Liverpool. Son contrat expire en 2023 et son renouvellement sera coûteux pour le club. Cependant, sa forme actuelle l’a vu classé parmi les meilleurs joueurs du monde.

Naturellement, c’est quelqu’un dont Liverpool ne voudrait pas se débarrasser. Il a marqué 12 buts et ajouté quatre passes décisives en 11 apparitions jusqu’à présent cette saison.

L’ailier a confirmé cette semaine qu’il aimerait passer le reste de sa carrière à Anfield si possible. Mais il sait que la situation n’est pas entièrement entre ses mains.

Pour l’instant, tout ce qu’il peut faire, c’est continuer à prouver sa valeur sur le terrain. Il n’est certainement pas aux prises avec cette tâche et a avoué que, bien que ce soit une question d’opinion, il veut être le meilleur joueur du monde.

Jurgen Klopp pense déjà qu’il l’est et Graeme Souness est d’accord sur la forme actuelle. Cependant, le spécialiste – qui parcourait le milieu de terrain de Liverpool à la fin des années 1970 et au début des années 80 – a avoué un élément du jeu de Salah qui pourrait diviser l’opinion.

« Je suis d’accord avec Jurgen Klopp pour dire que Mohamed Salah a été le meilleur joueur du monde cette saison », a déclaré Souness au Sunday Times.

« C’est peut-être un joueur aussi gourmand que je l’ai vu. Tous les grands noms ont un élément de cela, mais il est extrêmement égoïste.

« Les cibles personnelles sont importantes pour lui et il tire sous tous les angles possibles, ce qui frustre parfois ses coéquipiers, surtout [Sadio] Crinière.

« Les autres joueurs l’acceptent parce qu’il est si bon. Lorsqu’il ne réussit pas, il marque ou fait travailler les gardiens, de sorte que le suivi est de toute façon un tap-in pour quelqu’un, ce qui rend difficile pour quiconque de le critiquer.

« Il peut même considérer comme un compliment que je pense qu’il est le joueur le plus égoïste que j’ai vu parce qu’il est une machine à buts. »

Salah vaut tout ce qu’il demande

Le record de buts de Salah figure parmi les meilleurs du football mondial. Au cours de sa carrière à Liverpool, il a marqué 137 buts en 214 matchs. Il a également fourni 51 passes décisives, malgré l’idée qu’il puisse se concentrer sur lui-même.

Compte tenu de son palmarès, Salah et ses représentants voudront être récompensés de manière appropriée. Tout nouvel accord ferait de lui l’un des joueurs les mieux payés de la Premier League.

Souness pense que le joueur de 29 ans vaut tout ce qu’il demande, car un tel accord profiterait à toutes les parties.

« Je ne spéculerai pas sur ce qu’il demande, mais Liverpool devrait le lui donner », a-t-il déclaré.

« Il est dans leur intérêt de le payer autant qu’ils peuvent se permettre et aussi que Salah reste au club où il a clairement eu le meilleur sort de sa carrière. »

En effet, Salah a joué plus de matchs pour Liverpool que n’importe lequel de ses anciens clubs. De plus, il a marqué plus de buts pour eux que toutes ses équipes précédentes réunies.

Son importance pour Liverpool ne peut pas être surestimée et il sera important que le club le reconnaisse dès que possible.

