La légende de Liverpool, Steve McManaman, est convaincu que Mohamed Salah signera un nouveau contrat avec le club.

L’Egyptien, qui a remarquablement marqué 11 buts et fourni neuf passes décisives en 13 matchs de Premier League cette saison, est en fin de contrat à la fin de la saison prochaine.

Salah a été à son meilleur cette saison

Cela signifie qu’il est libre de parler à des clubs étrangers à cette époque l’année prochaine, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid étant apparemment intéressés par l’attaquant.

Les fans commencent à s’inquiéter de ne pas pouvoir conserver leur talisman en raison de la réticence du conseil d’administration de Liverpool à proposer des contrats de méga-argent, contrairement aux deux clubs mentionnés ci-dessus.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait jouer en Espagne – après avoir joué en Angleterre et en Italie – Salah a précédemment déclaré à Marca : « J’espère pouvoir jouer encore de nombreuses années.

« Pourquoi pas? Personne ne sait ce qui va se passer dans le futur, alors… peut-être un jour [I will play in in Spain], Oui. »

L’Egyptien pourrait-il être tenté par un déménagement à Madrid ?

Cependant, McManaman, qui a joué 364 fois pour Liverpool avant un transfert gratuit vers le Real Madrid, pense que Salah restera au club, malgré l’intérêt d’ailleurs.

« Sa situation contractuelle est telle qu’elle est – nous savons tous que ce sera terminé dans 18 mois », a déclaré McManaman à talkSPORT.

« Liverpool veut se renouveler. Je pense qu’il veut rester.

« Tout dépend des finances : combien il veut et combien Liverpool est prêt à payer.

Klopp voudra sans doute garder son homme vedette

« Nous savons qu’ils ne paient pas le plus d’argent. Ils paient certainement beaucoup d’argent dans tous les domaines, mais nous savons qu’ils ne paient pas beaucoup d’argent et ne peuvent pas défier le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid en payant des individus.

«Alors, nous allons attendre et voir comment cela se passe. Tout ce que j’ai entendu, c’est qu’il veut rester et Liverpool veut qu’il reste.

« Il s’agit simplement d’obtenir le bon chiffre, de se mettre d’accord sur le bon chiffre et d’aller de l’avant. »

