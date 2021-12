La légende de Liverpool Steven Gerrard s’apprête à recevoir un accueil hostile alors qu’Aston Villa éloigne Manchester United en FA Cup, Chesterfield non ligue récompensé par un voyage à Chelsea

Steven Gerrard devrait recevoir un accueil hostile lors de son premier match de FA Cup en tant qu’entraîneur, son équipe d’Aston Villa étant retirée à Manchester United au troisième tour.

Le joueur de 41 ans, qui a bien commencé son mandat à Villa, est bien sûr surtout connu pour ses journées passées à jouer pour Liverpool, le grand rival des Diables rouges.

.

Gerrard a remporté trois de ses quatre matches à la tête des Villans

Et il sera certainement considéré comme le méchant du Theatre of Dreams

L’équipe de la Ligue nationale, Chesterfield, qui a battu la classe de 92 de Salford City au deuxième tour, a obtenu un excellent tirage au sort face à Chelsea à Stamford Bridge.

Il y avait des liens intéressants pour Manchester City et Tottenham, qui affrontent respectivement Swindon Town et Morecambe. Pendant ce temps, les vainqueurs du record Arsenal ont un voyage difficile à Nottingham Forest et Liverpool accueille la League One Shrewsbury Town.

Les titulaires de Leicester, qui ont battu Chelsea lors de la finale de la saison dernière, devraient divertir Watford et l’ancien manager Claudio Ranieri.

Ci-dessous, vous pouvez voir le tirage complet du troisième tour de la FA Cup de cette saison. Tous les matchs se joueront entre le 7 et le 10 janvier.

.

La récompense de Chesterfield pour avoir battu la League Two Salford est un voyage chez les champions d’Europe Chelsea

Tirage au sort du troisième tour de la FA Cup

Êtes-vous satisfait du tirage de votre équipe ?

Boreham Wood ou St Albans City contre AFC Wimbledon

Yeovil Town contre AFC Bournemouth

Stoke City contre Leyton Orient

Swansea City contre Southampton

Chelsea contre Chesterfield

Liverpool contre la ville de Shrewsbury

Cardiff City contre Preston North End

Coventry City contre Derby County

Burnley contre Huddersfield Town

West Brom contre Brighton

Kidderminster Harriers vs lecture

Leicester City contre Watford

Mansfield Town contre Middlesbrough

Hartlepool United contre Blackpool

Hull City contre Everton

Bristol City contre Fulham

Tottenham contre Morecambe

Millwall contre Crystal Palace

Port Vale contre Brentford

Swindon Town contre Manchester City

Wigan contre Blackburn

Luton contre Harrogate Town

Birmingham City contre Plymouth Argyle

Manchester United contre Aston Villa

Loups contre Sheffield United

Newcastle contre Cambridge United

Barnsley contre Ipswich Town ou Barrow

Peterborough United contre Bristol Rovers

West Ham contre Leeds United

QPR contre Rotherham United

Charlton contre Norwich

Nottingham Forest contre Arsenal

Dernières nouvelles. Plus suit.