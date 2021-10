La légende de l’UFC Alistair Overeem n’est pas fan de la façon dont les frères Jake et Logan Paul ont bouleversé le jeu de combat.

Overeem, un homme né en Angleterre mais qui a grandi en Hollande, a détenu des titres mondiaux des poids lourds en kickboxing et MMA et a contesté l’or à l’UFC, et il dit que les frères Paul orchestrent leur carrière.

Overeem était une grande star de l’UFC

« Il [Logan Paul] n’en veut pas », a déclaré Overeem à Chris Weidman sur « Won’t Back Down ».

«Il va bien, il va faire de bonnes affaires mais bien sûr, il choisit et choisit ses gars, n’est-ce pas? Petits, lutteurs qui ne font pas vraiment [have boxing backgrounds]. «

En parlant de bonnes affaires, le combat de Paul avec Floyd Mayweather aurait rapporté environ un million d’achats à la carte.

Interrogé sur Logan combattant Mayweather, Overeem a répondu: « Il est petit, il ressemble à un 155 ou quelque chose du genre. »

Paul a pu partager le ring avec la royauté de boxe Mayweather et les deux ont gagné beaucoup d’argent

« Alors tout est orchestré et c’est bon pour eux, non ? Tant mieux pour eux mais ils ne le feraient jamais, si cela devenait menaçant ou dangereux, ils ne le feraient jamais. Ils n’entreraient jamais dans le MMA.

«Ils font quelque chose qu’ils pensent être« hé, ce genre de sensation, les cartes sont empilées de mon côté », mais ils ne prendraient jamais le risque de se blesser vraiment comme nous le faisons.

«Un vrai combat contre un vrai tueur et maintes et maintes fois, ils jouent le rôle de jeu sûr, facile. Ce ne sont pas de vrais combats.

Logan et Jake Paul ont changé la boxe à bien des égards, avec de nouveaux yeux attirés par elle – un peu comme Tyson l’a fait dans les années 80 et 90

« Si vous combattez un gars qui pèse 50 livres de moins et que Mayweather est connu pour ses décisions gagnantes, n’est-ce pas ? C’est différent de combattre Francis Ngannou.

Logan Paul semble prêt à affronter Mike Tyson en février 2022 si l’on en croit les rapports récents.

Mais, encore une fois, alors que Tyson est un nom très connu et que le combat ne manquera pas de susciter l’intérêt, Paul a un avantage de taille et a près de 30 ans de moins.

Jake Paul est sur le point de finaliser un accord pour combattre Tommy Fury, le premier boxeur professionnel auquel il a été confronté depuis qu’il est lui-même devenu pro.

Fury a une fiche de 7-0, mais le joueur de 22 ans est au tout début de sa carrière. Le frère du champion des poids lourds Tyson Fury est un autre bon adversaire de profil pour Paul et bien que cela représente son plus grand défi à ce jour, l’équipe de Paul croit vraiment qu’elle peut gagner.