La légende de l’UFC Anderson Silva accuse Logan Paul de s’être caché derrière les règles de l’exposition alors qu’ils ont des “discussions sérieuses” pour un match de boxe

Après avoir tenu bon avec Floyd Mayweather plus tôt cet été, il semble que la légende de l’UFC Anderson Silva pourrait être le prochain pour Logan Paul.

Les camps respectifs seraient en « discussions sérieuses » pour que le match de boxe ait lieu, mais il semble y avoir des problèmes concernant le type de match dont il s’agit.

Logan Paul et Anderson Silva sont en « discussions sérieuses »

Paul a disputé huit rounds avec le Mayweather 50-0 immaculé plus tôt cette année, mais selon les règles de l’exposition. Alors que les KO étaient autorisés, il n’y avait pas de vainqueur clair à la fin des huit tours.

Silva, d’autre part, a remporté une victoire par décision partagée sur l’ancien champion des poids moyens WBC Julio Cesar Chavez Jr. Spider et l’a fait selon les règles de boxe traditionnelles; s’il s’agissait d’une exposition, il n’aurait jamais obtenu sa victoire surprise.

L’entraîneur de boxe de Silva, Luiz Dorea, est enthousiasmé par la perspective que Silva décroche un gros combat avec Paul, mais il a dit à Sherdog qu’ils devaient se battre selon les règles de boxe appropriées.

« Logan s’est avéré être un enfant très courageux et talentueux lors d’un combat d’exposition contre la légende. [Floyd] Mayweather », a déclaré Dorea.

Logan a fait une solide performance contre le meilleur boxeur de son époque

«Mais, bien sûr, si c’était dans les règles officielles, le résultat serait différent. Voyons s’il continuera à se cacher sous les règles de l’exposition ou s’il se testera dans le monde réel [under professional rules]. Dans ce cas, je n’ai aucun doute qu’Anderson le mettra KO.

Paul, pour sa part, ne peut pas croire que Silva cherche à se battre avec lui. Après avoir déjà affronté une idole cette année, en combattre une seconde serait tout un exploit.

Anderson Silva est l’un des plus grands à avoir concouru dans l’octogone

“La première célébrité que j’ai rencontrée et avec laquelle j’ai pris une photo était Anderson Silva. Il était si célèbre et j’étais si excité », a-t-il déclaré.

“Je regarde cette interview, et je me dis, comment est-ce que le but d’Anderson Silva est de me combattre?” a ajouté la star non-conformiste.

« En grandissant, je voulais être Anderson Silva. J’étais comme, oh mon dieu, ce gars est tellement dur à cuire. Je veux me battre comme lui et être célèbre comme lui, et maintenant son objectif est de me combattre ?

Malgré la disparité évidente des compétences et de l’expérience entre Mayweather et Paul, le YouTuber a réussi à combler l’écart à certains égards en raison de son avantage évident en termes de poids et de taille.

Silva a battu un ancien champion du monde la dernière fois

Avec Silva, ce n’est pas aussi profond.

Silva n’est qu’une fraction sous les six pieds deux pouces de Paul et, en tant que poids moyen de carrière qui opère à 185 livres et qui est parfois passé à des poids légers, soit 205 livres, il correspond bien aux 199 livres que Paul devait affronter Mayweather .

Professionnel, Paul a une fiche de 0-1 après avoir perdu ses débuts contre son compatriote YouTuber KSI, mais la performance de Mayweather lui a certainement valu un certain respect. Silva a une fiche de 2-1 dans sa carrière de boxeur, mais il a bien 20 ans de plus que Paul à 46 ans.

