La légende de l’UFC Anderson Silva veut Floyd Mayweather pour le prochain combat et dit que « les gens doivent respecter » Jake et Logan Paul

Anderson Silva est l’un des plus grands artistes martiaux mixtes de tous les temps, mais le passage à la boxe en fin de carrière s’est mieux passé que quiconque aurait pu l’imaginer jusqu’à présent.

Le joueur de 46 ans a battu l’ancien champion du monde Julio César Chávez Jr avant d’éliminer Tito Ortiz cette année et est actuellement 3-1 au général.

Silva est resté bas avant de bondir avec le crochet pour KO Tito Ortiz la dernière fois

Alors, quelle est la prochaine étape pour Silva ? Une exposition avec Floyd Mayweather a captivé son imagination.

“Quand j’ai fini le combat avec Tito et que j’ai vu sur mon Twitter et mon Instagram, tout le monde parlait ‘tu dois te battre avec [Floyd] Mayweather!’ », A déclaré Silva sur The MMA Hour.

« Je ne sais pas, c’est dingue ! Je ne sais pas si je peux me battre au même niveau que Mayweather mais c’est un défi pour moi.

« Je ne sais pas, peut-être que cela arrive ou non. Je suis préparé pour ça. J’essaie juste de faire de mon mieux tous les jours et je pense que c’est un bon combat, moi et Mayweather.

Amanda Westcott/Showtime

Floyd Mayweather n’a pas pu finir Logan Paul

« Deux grands noms et un niveau différent. Je dois essayer de prouver pourquoi je suis là pour me battre avec Mayweather. Je ne sais pas si cela se produit ou non, mais je suis prêt à relever un bon défi pour moi-même.

Silva était un poids moyen en carrière et un poids mi-lourd à l’UFC. Il mesure six pieds deux pouces, mais pesait 190 livres pour son combat avec Ortiz.

C’est très similaire à ce qu’était la construction de Logan Paul pour son combat avec Mayweather et bien que la légende ait envoyé le YouTuber, il a eu du mal à le blesser et à le ranger.

« Quand les gens parlent de [the size difference], je dis la même chose – je suis trop gros », a ajouté Silva. «Mais Mayweather s’est battu avec Logan Paul et je peux aussi me battre. je peux [weigh] 189, 190 [pounds] et combattez Mayweather. Allons voir.

Silva a battu Julio Cesar Chavez Jr en juin

«Bien sûr, si ce combat devait se produire, ce serait un combat de spectacle, pas un vrai combat, mais je pense que c’est bien. Allons voir.

Les frères Paul ont été largement rapportés comme de futurs adversaires de Silva.

La légende de l’UFC envisagerait de les affronter, mais il pense qu’ils ont besoin de plus de respect pour leurs noms.

“Beaucoup de gens en parlent”, a déclaré Silva à propos de son affrontement avec Jake Paul. “J’attends juste. Je prépare mon esprit. Je prépare mon corps. Je m’entraîne tous les jours avec mes entraîneurs pour faire de mon mieux. Je ne sais pas. On verra.”

Melina Pizano/Matchroom

Logan et Jake Paul ont changé la boxe à bien des égards

“Beaucoup de gens en parlent [fight with Logan Paul], mais je respecte les deux enfants », a déclaré Silva. « Parce que les enfants sont si intelligents, mais je préfère rester de mon côté à m’entraîner dur et ne pas parler des enfants. Parce que les enfants font du bon travail.

« Les gens doivent les respecter tous les deux, car les deux enfants font quelque chose de spécial. Les enfants prouvent que ce monde a changé.

