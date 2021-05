La légende de l’UFC Chuck Liddell livre un message effrayant de six mots lorsqu’on lui demande s’il peut “ fermer la bouche de Jake Paul ” après la bagarre de Floyd Mayweather

La légende de l’UFC Chuck Liddell a promis qu’il était “ prêt à tout moment pour ce clown ” Jake Paul si la star de YouTube décidait de monter sur le ring avec lui.

Paul a en quelque sorte irrité les communautés de MMA et de boxe en un peu plus d’un an depuis ses débuts professionnels au début de 2020.

Chcuk Liddell était autrefois l’un des combattants les plus redoutés de la planète

Depuis lors, il a éliminé l’ancien joueur de la NBA Nate Robinson en un seul tour, puis a répété le tour contre l’ancien candidat aux poids welters de l’UFC et du Bellator Ben Askren.

Bien qu’aucun de ses adversaires n’ait jamais boxé auparavant, Paul apporte le genre d’argent et de globes oculaires dont les vétérans chevronnés ne peuvent que rêver, gagner 75 millions de dollars (53,12 millions de livres sterling) uniquement grâce aux ventes à la carte.

Des personnalités comme Daniel Cormier, Michael Bisping et même Floyd Mayweather ont tous échangé des mots croisés (au moins) avec le natif de l’Ohio, avec Liddell, membre du Temple de la renommée de l’UFC, maintenant aussi.

Un fan de Twitter a demandé à l’ancien champion des poids mi-lourds s’il «fermerait la bouche de Jake Paul» et a simplement écrit: «Je suis prêt à tout moment pour ce clown.»

@ChuckLiddell (Twitter)

La légende de l’UFC Chuck Liddell est plus que disposée à affronter Jake Paul, malgré la différence d’âge considérable

À 51 ans et avec sa dernière victoire dans un combat revenant en 2007, il est peu probable que le pionnier du MMA soit même autorisé à combattre un homme plus jeune avec plus d’expérience en boxe que lui, aussi limitée soit-elle.

Paul est actuellement sous le choc après une brèche avec Mayweather à Miami la semaine dernière qui a commencé quand il a arraché un chapeau à l’ancien champion du monde tout en faisant la promotion du combat contre son frère, Logan Paul.

Les membres des médias se sont dispersés alors que Mayweather se heurtait avec colère à Jake Paul, qui a ensuite publié sa réponse moqueuse sur les réseaux sociaux.

La sécurité est intervenue pour briser la bagarre, Mayweather furieux contre les singeries effrontées de Jake Paul

“Hé, après y avoir pensé, je veux juste dire que je m’excuse pour mon comportement et je suis désolé,” dit-il.

«Je n’aurais pas dû agir de cette façon… je plaisante.