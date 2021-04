La légende de l’UFC, Daniel Cormier, dit qu’il “ tuerait ” Jake Paul, mais qu’il ne s’abaissera pas dans un combat “ idiot et stupide ”

Jake Paul fait beaucoup de bruit dans le monde du combat en ce moment, que les fans le veuillent ou non.

Après avoir éliminé l’ancienne star du MMA Ben Askren au premier tour au Triller Fight Club samedi, Paul est maintenant un homme en demande.

Paul a dit qu’il essayait de trouver sur quoi dépenser son argent

Cependant, la première offre qu’il a faite après le combat est venue sur Twitter avec l’ancien double champion de l’UFC, Daniel Cormier.

Askren était un lutteur décoré au poids welter. Daniel Cormier était champion des poids légers et des poids lourds avec un large éventail de compétences et beaucoup plus de KO en stand-up.

C’est une perspective différente, mais Paul lui a quand même proposé d’affronter Cormier et l’ancien champion des poids welters de l’UFC, Tyron Woodley, pour affronter J’Leon Love après leur altercation dans les coulisses de samedi.

Cormier dit qu’il ne peut pas s’abaisser à faire face à Paul et qu’en plus, il le «tuerait».

Cormier est un commentateur à l’UFC ces jours-ci après sa retraite l’année dernière

“Ce mec ne me combattrait jamais”, a déclaré Cormier à ESPN (transcription via Bad Left Hook). «Je le tuerais. Pourquoi est-ce que je combattrais jamais quelqu’un comme ça?

«Mais ma réaction immédiate a été: ‘Je ne peux pas supporter cet enfant.’ Alors ça marche! Je ne peux pas supporter ce gamin! Mais qui frappe? Vous ne frappez personne. Je suis le gars qui fait partie du Temple de la renommée. Je suis le gars qui a remporté deux championnats du monde en même temps.

«Je ne vais pas frapper un gamin qui est sur YouTube qui, comme,” Combattez-moi! ” Comme, pourquoi? Qu’as-tu fait pour gagner le droit de me battre?

«Alors, non, c’est idiot et stupide. Mais j’aimerais qu’il se batte contre Tyron. J’aimerais le voir combattre quelqu’un de plus réel. Ne vous battez pas contre Ben Askren à 190 ans, gonflé », a déclaré Cormier.

«Combattez un poids moyen. Combattez Luke Rockhold! Laisse-moi te voir combattre Luke Rockhold ou quelqu’un comme ça. Et puis je ne dirai pas seulement que vous avez des compétences de base, je dirai que vous êtes un vrai combattant. Parce que pour le moment, tout est fait semblant. Tout cela fait semblant.

“ DC ” – un ancien champion à deux poids – a pris sa retraite une légende l’année dernière

Paul a une fiche de 3-0 sur le ring de boxe et a remporté ses trois compétitions par KO. Il s’entraîne solidement depuis environ deux ans maintenant et Cormier pense qu’il mérite à tout le moins de se débarrasser de la balise YouTube.

“Il est temps d’arrêter d’appeler ce gamin un YouTuber, parce que le gamin a la compréhension et les principes fondamentaux de la boxe”, a-t-il déclaré. «Sont-ils des fondamentaux de haut niveau? Non, mais il comprend.

«S’il continue à se battre contre des gars comme celui-ci, il continuera à regarder comme il l’a fait. Mais au moment où il se bat contre quelqu’un qui a une meilleure compréhension de la boxe, cette combinaison ne va pas atterrir aussi efficacement, et même si c’est le cas, il ne fera pas que mettre ces mecs à la porte.

Jake Paul a présenté Ben Askren

“Les gars vont commencer à rouler avec le coup de poing, ils vont arrêter de réagir si mal au coup sur le corps.”

Aucun des adversaires de Paul n’a été de véritables boxeurs entraînés. Ils ont tous été des noms connus de différents champs de boxe pour la première fois.

Mais tandis que Paul continue de gagner de l’argent dans ces combats croisés – des sommes comme 690k $ pour avoir battu Askren – il ne verra aucune raison de changer la recette.