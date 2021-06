La légende de l’UFC Khabib Nurmagomedov a reçu des offres d’équipes de football professionnelles et a l’intention d’ACCEPTER

Khabib Nurmagomedov ne se battra peut-être plus jamais dans l’octogone, mais pourrait-il jouer au football professionnel ?

Le monde a eu une petite fenêtre sur l’amour du football russe plus tôt cette année lorsqu’un clip a fait surface de lui en train de jouer et de dépouiller un adversaire pour le rythme.

Le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov montre une vitesse fulgurante lors d’un match de football aux côtés de Clarence Seedorf

Dans une interview avec BT Sport, The Eagle a maintenant révélé qu’il avait reçu des offres de certains clubs professionnels et qu’une fois en forme, il a l’intention d’accepter.

“Beaucoup de clubs de football m’ont proposé [to play for them] mais je dois me mettre en forme pour le football », a commencé Khabib. « La forme du football est très différente de la forme du MMA. Quand tu dois combattre en MMA et quand tu dois jouer au football, c’est très différent.

« Si certains clubs de football me font une offre intéressante, je vais l’accepter. C’est mon rêve d’enfant. C’est mon premier amour.

« Le football pour moi est mon sport. Quand je grandissais, je regardais tout le temps le vieux Ronaldo du Brésil, mais ce que Cristiano Ronaldo a ensuite fait est incroyable.

Khabib a reçu un maillot madrilène de Cristiano Ronaldo en 2018

« En 2004, il était en finale de l’Euro. En 2016, il remporte l’Euro. Il a été six fois en finale de la Ligue des champions. Il a remporté le championnat d’Espagne. Il a remporté le championnat d’Italie. Il a remporté le championnat d’Angleterre. Il a remporté cinq fois le Ballon d’Or. Beaucoup de choses. Je pense que Cristiano Ronaldo est le meilleur.

« Le football est à un autre niveau. MMA ; J’aime le MMA, j’aime me battre, j’aime la compétition avec des gens comme [who] Je suis le meilleur combattant du monde, mais le football, pour moi, est mon sport », a conclu Khabib.

Khabib est l’un des grands de l’UFC après avoir pris sa retraite 29-0 et en tant que champion des poids légers.

Khabib a posé pour une photo avec Navas devant le Camp Nou

Il a vaincu et arrêté tous Dustin Poirier, Conor McGregor et Justin Gaethje avant de l’appeler un jour et il est maintenant devenu entraîneur. Des noms comme Islam Makhachev et Usman Nurmagomedov ont détenu des records parfaits avec lui dans leur coin.

Beaucoup se sont demandé si le joueur de 32 ans pourrait faire un retour dans l’octogone avec son défunt père, Abdulmanap, connu pour vouloir que son fils atteigne 30-0.

S’il veut bien s’initier au football, il devra commencer vite car il aura 33 ans en septembre.

Abdulmanap Nurmagomedov est décédé en 2020 à l’âge de 57 ans