La légende de l’UFC Khabib Nurmagomedov explique pourquoi il pense que Conor McGregor envoie des tweets controversés alors que l’ancien champion de l’UFC parle à Mike Tyson d’un message grossier envoyé se moquant de la mort de son père

La rivalité entre Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor a toujours été intense, mais ce dernier est allé trop loin la semaine dernière.

Au lendemain de la victoire de Dustin Poirer sur McGregor à l’UFC 264, Khabib a tweeté : « Le bien bat toujours le mal. Très heureux pour Dustin Poirier. J’espère que vous obtiendrez le [lightweight] ceinture en fin d’année.

Khabib a battu McGregor dans un combat de mauvaise humeur et leur rivalité a mijoté depuis

Dans une réponse tardive, McGregor a tweeté puis supprimé : « Covid est bon et le père est mauvais ?

Cela semblait être une référence au défunt père de Khabib, Abdulmanap, décédé à l’été 2020 en raison de complications liées au COVID-19, ce qui a finalement motivé sa décision de se retirer du sport.

Assis avec Mike Tyson et Henry Cejudo sur le podcast Hot Boxin ‘, The Eagle a été interrogé sur sa réaction au tweet de McGregor, mais d’abord, sur la volonté de son père de pardonner à McGregor de son vivant.

« Mon père était différent de ce genre de situation. Son cœur était si pur », a expliqué Khabib.

La victoire de Khabib à l’UFC 229 a sombré dans le chaos lorsque les deux hommes ont été escortés hors de l’arène pour leurs rôles dans une bagarre de masse

“Lorsque [McGregor] parle de ça, tu sais, seul le mal peut parler de ton père, ta femme, tes enfants, ta religion.

« Si vous êtes normal, vous n’allez jamais parler de ce genre de choses. Pour moi, je pense qu’il a posté ce tweet après avoir trop bu ou quelque chose. Il supprime toujours ses tweets.

“Le lendemain, quand il reprend sa vie normale, il se dit” oh ce que j’ai fait ” et il efface. C’est mon opinion sur ce qu’il fait, tout le temps.

Lorsque Cejudo a demandé à Tyson si McGregor était allé trop loin, Tyson a suggéré que tout se passe pendant que vous faites la promotion d’un combat, même si McGregor et Khabib ne se sont battus qu’une seule fois, en 2018.

McGregor et Khabib pourraient être la rivalité la plus amère de l’histoire de l’UFC

“Lorsque vous faites la promotion d’un combat, tout se passe”, a déclaré Tyson, comme l’a prouvé Iron Mike en parlant de manger les enfants de Lennox Lewis il était une fois.

“Je suis d’accord, quand vous faites la promotion d’un combat”, a répondu Khabib avant d’évoquer les problèmes juridiques de ses rivaux.

« Mais quand quelqu’un n’est pas avec nous, il n’est même pas vivant, je ne pense pas… ça montre à quel point tu as ce que tu as à l’intérieur, à quel point tu es coupable.

« Cela vous montre quand vous êtes l’un des meilleurs au monde et que vous frappez un homme de 70 ans, cela montre votre cœur. Cela montre qui vous êtes à l’intérieur. Comme tu es coupable.

« Quand vous avez des parents et des enfants, comment pouvez-vous vous montrer comme ça ? Je ne comprends pas pourquoi ses proches ne lui disent pas “Hé, qu’est-ce qui se passe ?”

Le discours poubelle de McGregor au cours des derniers mois est allé trop loin aux yeux de beaucoup

En parlant de la haine entre McGregor et lui-même, Khabib dit qu’il a toujours été capable de contrôler ses émotions et c’est ainsi qu’il peut gérer les fouilles grossières de McGregor.

“L’une des principales raisons pour lesquelles je suis devenu champion est à cause de ma partie mentale. Comment je peux contrôler mes émotions. Je pense que je peux tout contrôler. Tout ce qui se passe avec moi dans le monde, je peux contrôler cela. Je peux gérer ça.

“Quand j’allais me battre [McGregor] mon entraîneur me disait ‘hey, tu dois te concentrer’, et je dirais, je suis concentré. Il dirait “vous voulez appeler chez vous, vos amis”, et je dirais non, je vais bien.

«Je dirais entraîneur, ne vous inquiétez pas. Tout va bien, je vais bien, je suis détendu et le moment venu, je vais vous montrer », a-t-il poursuivi.

Khabib s’est ouvert à Tyson dans une interview pour son podcast

Alors, qu’est-ce qui ne va pas avec McGregor? The Notorious n’a qu’une victoire depuis qu’il est devenu double champion il y a cinq ans, mais il a gagné beaucoup d’argent.

Khabib, qui a pris sa retraite un 29-0 en MMA, pense que c’est l’entreprise qu’il garde qui l’a laissé tomber.

“Certaines personnes, lorsqu’elles deviennent riches et célèbres, perdent de vraies personnes autour d’elles”, a-t-il déclaré.

« Ils les perdent. Parce que les vraies personnes qui aiment, elles vous diront toujours la vérité. Mais les faux, ils disent toujours ‘tu es bien, t’es bien.’

« Ils ne vous disent jamais rien parce qu’ils ne veulent pas vous contrarier et perdre cet ami confortable.

McGregor n’a pas pu dépasser Khabib en 2018 et n’a jamais eu la chance de réessayer

«Mais les vraies personnes, elles ne se soucient pas de ça. Ils étaient avec toi avant que tu sois célèbre et riche, ils ne se soucient pas de ton argent et de ta gloire, ils t’aiment juste. Et quand ils te disent ce qui est vrai, tu n’aimes pas ça à cause de ton ego.

« Il a perdu beaucoup de gens autour de lui. C’est juste mon opinion, je ne pense pas qu’il ait les gens qui étaient avec lui avant qu’il ne soit champion. Tout le monde a besoin de quelqu’un qui puisse vous rappeler « hé, c’est mauvais, c’est bon » – c’est la vie. »

