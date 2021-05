La légende de l’UFC Michael Bisping admet avoir reçu une offre pour combattre Jake Paul, mais n’a aucun intérêt à sortir de sa retraite pour se battre à nouveau

Michael Bisping a confirmé qu’il avait reçu une offre pour combattre Jake Paul, mais n’avait pas l’intention de sortir de sa retraite pour combattre la star de YouTube.

Paul est l’un des personnages les plus controversés du sport de combat en ce moment après ses singeries antagonistes.

Jake Paul est 3-0 (3 KO) en tant que boxeur professionnel et maître de la lutte contre les gens

Ses trois combats de boxe jusqu’à présent se sont tous terminés par KO, bien que contre des novices complets, mais il recueille toujours du soutien et du vitriol dans une égale mesure.

En plus d’énerver Floyd Mayweather lors de la conférence de presse de son frère, “ The Problem Child ” s’est affronté avec plusieurs superstars du MMA, telles que Daniel Cormier et Dillon Danis.

Cependant, un combat contre l’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Bisping, était presque sur les cartes, semble-t-il, le Britannique confirmant à talkSPORT qu’il y avait une offre légitime.

«L’équipe de Jake Paul m’a fait une offre que je n’ai pas convenablement accueillie», a-t-il déclaré sur Fight Night.

Michael Bisping a éliminé Luke Rockhold à l’UFC 199 pour devenir champion des poids moyens

«Je ne suis pas intéressé à sortir de la retraite; évidemment, j’ai tellement de blessures.

«Mais j’ai eu un peu de rire avec ça.

“ The Count ” est un pionnier du MMA britannique et reste le seul champion UFC de ces côtes, gagnant sa place au Temple de la renommée à la dure.

Bien qu’un combat contre la star de YouTube n’offre que très peu au vétéran, Bisping a refusé d’avertir quiconque aurait tourné le nez lors d’un combat.

Bisping, membre du Temple de la renommée de l’UFC, reste l’une des personnalités les plus drôles du MMA, malgré sa retraite en 2017

En fait, il respecte les combattants qui sortent de leur retraite, car il sympathise avec la lutte pour abandonner une carrière pour laquelle vous avez travaillé toute votre vie.

Il a ajouté: «Je suis tout pour les combattants, vous savez, pouvoir gagner de l’argent une fois qu’ils ont terminé. Parce que c’est une route si difficile, ça l’est.

«J’ai eu beaucoup de chance, je n’essaye pas de me vanter, je dis juste que j’ai eu de la chance.

«Je commente pour l’UFC, je fais mon podcast et j’ai des choses à faire. Mais ce n’est pas la norme.

Paul et Daniel Cormier se sont affrontés à l’UFC 261

«La plupart des combattants, lorsqu’ils prennent leur retraite, se retirent et c’est la dure réalité. Ils ne sont plus au centre de l’attention, ils ne sortent pas vers 20 000 personnes, les gens ne demandent pas d’autographes et l’argent se tarit assez rapidement.

«Ils sont en quelque sorte sur le tas de ferraille et ce qui se passe, c’est que certaines personnes se tournent vers l’alcool, d’autres se tournent vers la drogue, vous savez qu’elles deviennent très déprimées.

«Je ne vais donc jamais m’asseoir ici et juger un combattant qui décide de sortir de sa retraite pour obtenir un autre jour de paie, parce qu’il en a besoin.»