La légende de l’UFC Michael Bisping dit que la réaction à la victoire de Leon Edwards contre Nate Diaz est “presque pas juste”

À l’UFC 263, Leon Edwards a remporté la plus grande victoire de sa carrière après avoir éliminé le légendaire Nate Diaz.

Mais, la victoire est-elle célébrée comme la grande victoire qu’elle est vraiment ? La plupart des discussions après l’événement ont porté sur Diaz.

Leon Edwards a organisé une clinique contre Nate Diaz

Le favori des fans a été battu durement pendant la grande majorité du combat, mais dans la dernière minute, il a décroché une gifle de Stockton, puis une ligne droite à gauche pour mettre Edwards sur des patins.

Le Britannique a eu la chance suprême de terminer la manche. Il semblait qu’il était fondamentalement assommé sur ses pieds, mais il a réussi à tenir pendant les 45 secondes restantes.

Comme Diaz l’a dit après le combat, si ce combat avait eu lieu dans la rue ou s’il y avait eu un autre round, Edwards était dans un monde de problèmes.

Edwards s’est levé après le départ de Diaz

Mais, ce n’était pas dans la rue. C’était à l’intérieur de l’octogone et Edwards a marqué un impressionnant coup franc 49-46 sur un homme qui a déjà battu Conor McGregor.

Le Temple de la renommée de l’UFC a pitié d’Edwards après avoir organisé une telle clinique.

“Leon Edwards, qu’est-ce que tu fais ?!” Bisping a déclaré sur son podcast Believe You Me. “Que faites-vous? Il a dominé ce combat – ne vous méprenez pas, Diaz est si dur et il l’a rendu si divertissant tout le temps, chaque fois qu’il déconnait, lui tournait le dos et toutes les singeries et lui parlait.

« Diaz est si dur et il rend chaque combat excitant. C’est pourquoi il a tant de fans mais Edwards dominait ce combat et c’était presque comme s’il ne pouvait rien faire de mal.

Michael Bisping a pitié de Leon Edwards car sa performance mérite plus d’éloges

«Quand ils ont décroché, il l’a abattu avec autorité, l’a battu au sol, l’a ouvert avec ces coudes fous, lui a donné un coup de pied dans la jambe…. Mais ensuite, il s’en fout au cinquième tour et est presque assommé.

“Ce n’est pas le pire pour Leon Edwards, car de toute évidence, le pire scénario serait s’il avait été éliminé ou perdu le combat, mais Leon devait sortir et battre Nate Diaz, prendre tous ses fans, puis devenir un foyer nom dans les arts martiaux mixtes.

« Malheureusement, maintenant, le récit ne concerne plus les quatre tours et demi de domination extrême que Leon Edwards lui a imposés…. mais le récit est maintenant que s’il y avait eu un tour de plus, Nate l’aurait assommé.

« Si cela avait été dans la rue, Leon aurait été foutu. Maintenant, le récit est « J’ai hâte de voir Nate Diaz ». Oui, Leon est allé là-bas et l’a battu mais ils parlent tous de Nate Diaz.

Nate Diaz après avoir pris une main gauche de Leon Edwards qui écraserait la plupart des combattants

Edwards n’a pas eu beaucoup de chance ces derniers temps. Il dominait Belal Muhammad avant qu’un coup d’œil accidentel ne force un non-concours et que ses combats avec Khamzat Chimaev échouent à trois reprises.

Bien qu’il soit invaincu en 10 combats avec neuf victoires, Edwards ne semble pas non plus obtenir une chance au titre avec Colby Covington qui semble être le prochain.

“C’est tellement Leon Edwards”, a déclaré Bisping. «Je ressens pour le gars. Il est juste en quelque sorte – ce n’est pas de la malchance. Vous ne pouvez pas appeler là-bas et battre Nate Diaz par une décision dominante, 49-46, ce n’est pas de la malchance.

Les deux hommes se sont embrassés à la fin de leur bataille épique alors que «Rocky» s’accrochait

« C’est une bonne soirée au bureau. Il est! C’est tellement Leon Edwards, c’est injuste ! Le gars est sur une séquence de 10 combats sans défaite, il a tout l’élan, il a battu de grands combattants et il vient de battre Nate Diaz mais à la fin, les gens parlent de Nate Diaz et à quel point il est dur.

« Il a besoin d’une finition. Il doit finir. Et je ne peux pas dire ça, j’ai eu plein de décisions. Je ne dis pas cela d’un point de vue négatif, mais cela aurait fait taire beaucoup de monde. Ce serait une discussion très différente en ce moment s’il avait terminé Nate Diaz.

«Je ressens juste pour lui parce que ce n’est presque pas juste, ce qu’on ne dit pas ça dans le sport de combat. Tout le monde parle de Diaz et à quel point il est dur et du reste, et ils ne parlent pas de Leon qui l’a foutu à fond pendant quatre rounds et demi !