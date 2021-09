La légende de l’UFC Michael Bisping espère que “un morceau de merde” Vitor Belfort se fera “battre le foutre” par Evander Holyfield

Il est juste de dire que Michael Bisping veut qu’Evander Holyfield bat Vitor Belfort ce week-end.

Le Temple de la renommée de l’UFC a affronté Belfort en 2013 et a perdu par KO grâce à un coup de tête haute au deuxième tour.

GETTY

Bisping a subi une mauvaise perte aux mains de Belfort en 2013

Le coup de pied a laissé Bisping avec une rétine détachée qui a endommagé de façon permanente sa vue.

Quelques combats plus tard, ‘The Phenom’ a été testé positif pour des niveaux élevés de testostérone, ce que Bisping pense être évident lorsqu’ils se sont rencontrés.

Ce week-end, Belfort affrontera Holyfield avec les commentaires de Donald Trump. Oui, c’est une vraie phrase.

Holyfield remplace Oscar De La Hoya, frappé par le COVID, et Bisping veut voir Belfort blessé.

Holyfield, 58 ans, remplace Oscar De La Hoya

“J’espère qu’Evander (Holyfield) le battra”, a déclaré Bisping sur son podcast Believe You Me.

«C’est tout ce que je vais dire, je ne vais pas entrer dans une ventilation technique de celui-ci. Dieu sait ce que Vitor a fait. Nous savions qu’il avait une bonne boxe, nous savions qu’il avait des mains rapides, nous savions qu’il pouvait donner du punch.

« Evander Holyfield est un grand mec… j’espère f****** [he beats Belfort],” il a continué. « J’y prendrais beaucoup de plaisir.

«Je me fiche de ce que vous dites, il était sur du jus et il m’a battu juste et carré. Quand les gens me battaient dans le passé, je ne nourris pas de rancune, je leur souhaite tout le meilleur… C’est juste une merde. Je m’en fous… J’espère qu’Evander le battra.

Twitter

Bisping a retiré son œil prothétique de son crâne pendant le tournage de son podcast

Bisping a un œil de verre ces jours-ci grâce aux blessures qu’il a subies, mais il a réussi à remporter un titre mondial environ trois ans après le combat.

Il perdrait plus tard le titre face à l’un des meilleurs combattants de l’UFC, Georges St-Pierre.

Belfort a 44 ans et a eu son dernier combat UFC en 2018. Sa seule et unique sortie de boxe professionnelle est revenue en 2006, qu’il a remportée par KO au premier tour.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.