La légende de l’UFC Vitor Belfort laisse tomber la star de TikTok Bryce Hall avec une photo du corps alors qu’il se prépare pour le test d’Oscar De La Hoya

in

Vitor Belfort a intensifié son régime d’entraînement pour son combat contre Oscar De La Hoya en affrontant la star de TikTok, Bryce Hall.

Cependant, l’ancien champion des poids mi-lourds de l’UFC voudra peut-être investir dans des partenaires d’entraînement plus durables après avoir abandonné la sensation des médias sociaux à deux reprises au cours d’une session.

.

Vitor Belfort a laissé tomber la star de TikTok Bryce Hall avec deux coups de corps sauvages

Belfort a été choisi comme adversaire pour accueillir De La Hoya sur le ring pour la première fois depuis 2008, les deux hommes devant s’affronter le 11 septembre au Staples Center de Los Angeles.

Le Brésilien est à égalité pour le plus grand nombre de KO de l’histoire de l’UFC avec 12 et n’a pas boxé professionnellement depuis 2006, mais il laissera ses poings voler contre l’ancien champion du monde des huit poids le mois prochain.

Dans les images publiées sur TikTok, on peut voir l’homme de 44 ans partager une bague avec Bryce et livrer deux mains gauches solides au corps, laissant tomber son adversaire beaucoup plus inexpérimenté sur la toile à deux reprises.

Hall a commencé à s’entraîner dans le cadre de l’événement “Social Gloves: TikTokers vs. YouTubers” où il a été arrêté par Austin McBroom pour laisser Bryce avec un dossier de 0-1.

Malgré les critiques en ligne sur sa performance, Bryce s’est défendu avec véhémence à la suite des images de sa séance de sparring avec Belfort.

Bryce a répondu en disant : « Pourquoi les gens me maintiennent-ils au niveau de boxe d’un pro alors que je ne me suis entraîné à la boxe que depuis 2 mois ? J’apprends et j’essaie de m’améliorer ! Désolé, je ne suis pas encore Floyd Mayweather.

Il a continué à défendre ses capacités en disant : « J’essaie de m’améliorer dans tout ce que je fais… Je suis loin de l’endroit où je veux être dans la vie et j’espère que les gens voient que ce n’est que le début.

.

De La Hoya semble déterminé à affronter l’ancien protégé Canelo

De La Hoya a exposé ses plans ambitieux pour combattre Floyd Mayweather ou l’ancien protégé Saul ‘Canelo’ Alvarez après son combat avec Belfort.

Le «Golden Boy» a été battu de manière convaincante par Manny Pacquiao lors de son dernier combat professionnel, mais insiste sur le fait qu’il a raté un coup de poing.