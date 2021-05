La légende de Man City, Sergio Aguero, “ proche de rejoindre Barcelone ”, révèle Pep Guardiola qui dit qu’il “ jouera aux côtés de Lionel Messi ” et “ rendra le Barca encore plus fort ”

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a admis qu’il “ aurait peut-être révélé un secret ” en confirmant que Sergio Aguero était sur le point de rejoindre Barcelone.

Le patron espagnol a rendu un hommage élogieux et émouvant à la légende du club dimanche, alors qu’il quittait une décennie record à l’Etihad avec deux buts lors de son dernier match de Premier League alors que City remportait finalement le titre.

.

Sergio Aguero a terminé sa carrière en Premier League avec style en soulevant un autre trophée dans un maillot de Man City

Le joueur de 32 ans mettra officiellement fin à sa carrière à City après la finale de la Ligue des champions de samedi contre Chelsea à Porto, mais Guardiola était en larmes alors qu’il parlait après l’énorme victoire 5-0 de City sur Everton.

Lorsqu’il s’est séché les yeux, il a ensuite semblé laisser le chat sortir du sac lors d’une interview alors qu’il révélait la prochaine destination d’Aguero.

Mais cela ne surprendra personne, l’attaquant étant lié à un déménagement avec un ami proche Lionel Messi en Espagne pendant de nombreux mois.

S’adressant à Match of the Day après une autre dernière journée dramatique dans l’élite anglaise, le patron de City a déclaré: «Je suis presque sûr – peut-être que je révèle un secret – il est sur le point de conclure un accord pour le club de mon cœur, car Barcelone.

.

Les vieux amis Aguero et Messi devraient jouer ensemble pour la première fois du même côté du club

«Il va jouer aux côtés du meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi.

«Je suis presque sûr qu’il va profiter. Et peut-être que Barcelone est de plus en plus forte avec lui sur le terrain.

Guardiola a été obligé de se composer pour cette interview à l’écran après avoir pratiquement bavardé alors qu’on lui posait des questions sur la sortie d’Aguero après le match.

Aguero a commencé le match sur le banc et est entré sur le terrain sous des applaudissements enthousiastes à seulement 30 minutes de la fin, mais il a poussé pour une place en finale de la Ligue des champions alors qu’il reculait les années pour piller deux beaux buts.

Et Guardiola a déclaré que c’était un “ moment de conte de fées ”.

«Nous l’aimons tellement – c’est une personne spéciale pour nous tous», a déclaré le patron.

La carrière de Sergio Aguero à Man City en chiffres

260 – Buts pour Manchester City (record du club).

184 – Buts en Premier League (quatrième de tous les temps derrière Alan Shearer 260, Wayne Rooney 208 et Andy Cole 187).

12 – Trophées remportés (Premier League 5, FA Cup 1, League Cup 6).

389 – Apparence.

16 – Des tours du chapeau.

93,20 – Temps de son but le plus célèbre de City – leur vainqueur du temps d’arrêt contre QPR pour décrocher le titre de Premier League lors de la dernière journée de la saison 2011-12.

«Nous ne pouvons pas le remplacer. Il a montré sa qualité dans ces 30 minutes. C’était une fin parfaite, un moment de conte de fées. C’était trop bien.

«Il a marqué deux buts incroyables pour terminer le match de bonne humeur et maintenant nous avons cinq jours pour nous préparer pour la finale.

L’atmosphère à l’Etihad était festive, les fans revenant au sol pour la première fois cette saison et City s’est vu remettre le trophée après le match.

Les cérémonies d’après-match comprenaient également un hommage spécial à Aguero en reconnaissance de sa carrière mais, comme l’a souligné Guardiola, il est encore temps pour un dernier chapitre.

Lorsqu’on lui a demandé si Aguero pouvait jouer contre Chelsea à Porto, Guardiola a répondu: «Bien sûr. Nous avons cinq substitutions. Il a un sentiment spécial, il a quelque chose de spécial.

“Bien sûr, il sera prêt si nous avons besoin de lui pour nous aider à remporter la Ligue des champions.”

