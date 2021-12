La légende de Man City, Yaya Toure, travaille à Tottenham en tant qu’entraîneur de l’académie et pourrait enseigner aux starlettes des Spurs l’habileté à « plaisanter » en utilisant des « gros culs » pour se sortir du danger comme Eden Hazard, Sergio Aguero et Luis Suarez

Yaya Touré travaille comme entraîneur de l’académie à Tottenham – ce qui signifie que les jeunes des Spurs sont sur le point d’acquérir une nouvelle compétence unique que seuls les meilleurs au monde savent maîtriser.

Le joueur de 38 ans, qui a joué 316 fois pour City entre 2010 et 2018, a débuté mercredi à Hotspur Way pour acquérir plus d’expérience avant d’obtenir ses badges d’entraîneur.

Touré pourrait enseigner aux stars de l’académie des Spurs une ou deux choses qu’il a apprises de Hazard

Le triple champion de Premier League travaillera dans un département supervisé par le directeur de l’académie Dean Rastrick, aux côtés de Chris Powell, mais n’aura aucune implication directe avec la première équipe.

Son arrivée pourrait voir les stars de l’académie des Spurs apprendre un trait unique dans le football que Touré admire plus que la plupart.

Plus tôt cette année, l’Ivoirien a admis son admiration pour la façon dont Eden Hazard et d’autres grands noms du football utilisent leurs « gros fesses » pour protéger le ballon de leurs adversaires.

La légende de Chelsea Hazard, qui est maintenant aux prises avec des blessures au Real Madrid, avait un centre de gravité bas lui a donné la brillante compétence pour se sortir facilement du danger.

Suarez est également un expert dans l’utilisation de son derrière

Touré a expliqué en détail à quel point les clochards sont devenus importants dans le jeu moderne et a également distingué Antoine Griezmann, Luis Suarez et Sergio Aguero en tant qu’experts avec leur derriere.

« Au sujet de la Belgique, nous devons parler d’Eden Hazard », a-t-il déclaré.

« C’est presque devenu une blague à quel point ses fesses sont grosses, mais c’est très important pour sa façon de jouer au football.

«Le danger est si dangereux que lorsque le ballon lui arrive, il a peut-être moins de cinq secondes avant que l’opposition ne soit sur lui – je sais depuis mon passage à City, vous voulez limiter son temps sur le ballon.

Aguero était un autre grand utilisant son derriere

« Quand le ballon arrive à Hazard, il sent déjà l’adversaire venir vers lui, alors il attend le dernier moment et utilise ses fesses pour les bloquer. »

« Cela repousse l’adversaire – presque comme un coup de poing – puis, lorsqu’il aura ouvert cet espace entre lui et le défenseur, il s’éloignera et commencera l’attaque. »

« D’autres joueurs larges utilisent leurs fesses de cette façon, comme Antoine Griezmann pour la France, et vous pourriez voir Luis Suarez et Sergio Aguero l’utiliser à la Copa America, mais il n’y a personne de meilleur qu’Eden Hazard. »

Touré se mettra au travail avec un groupe de jeunes prometteurs en N17 où il espère leur enseigner leur nouvelle compétence.

Dane Scarlett, 17 ans, a été pressenti pour de grandes choses tandis que Dilan Markanday est récemment devenu le premier joueur anglo-asiatique à représenter la première équipe.

Touré a précédemment travaillé avec QPR et plus récemment avec la FAW, et a occupé des postes d’entraîneur au club ukrainien Olimpik Donetsk et au club russe Akhmat Grozny.

Cependant, avec sa famille située à Londres, Touré souhaitait se rapprocher d’eux et a trouvé les Spurs accommodants.

