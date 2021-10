La légende de Man Utd appelle Pogba pour une diatribe publique; doute du limogeage de Solskjaer

Rio Ferdinand pense que les critiques publiques de Paul Pogba après la défaite contre Leicester suggèrent qu’il y a une « frustration sous-jacente » à Manchester United, mais il ne s’attend pas à ce qu’Ole Gunnar Solskjaer soit renvoyé.

Les diables Rouges ont pris un seul point lors de leurs trois derniers matchs de Premier League après la défaite de samedi 4-2 contre les Foxes au King Power, ce qui a suscité un examen minutieux de la position de Solskjaer à la barre.

Le milieu de terrain Pogba a admis que la défaite au King Power Stadium était méritée. Mais il également attribué à des problèmes de longue date et à un manque de maturité.

L’ancien défenseur de United et de l’Angleterre, Ferdinand, estime que les commentaires de l’international français sont préoccupants. Il pense également qu’ils « posent des questions » sur l’ambiance actuelle du club.

«Ça ne me convient pas. Si j’étais dans un vestiaire et qu’un coéquipier l’avait dit, je ne serais pas heureux, je dois être honnête », a déclaré Ferdinand au podcast Vibe With Five.

«Je serais direct en disant:« Qu’est-ce que cela signifie? Je ne comprends pas très bien ce que vous dites », à moins que je ne sois d’accord.

« Pogba est un gars honnête, c’est ce que j’aime chez Paul. Il est très passionné, veut gagner, veut être le meilleur possible.

« Et cela me dit qu’il y a une frustration sous-jacente au sein du camp et il ne peut pas le cacher. Il ne le cache pas.

« Normalement, vous obtenez des réponses standard (aux questions d’entretien) mais il a dit quelques choses là-bas qui posent des questions. »

United a amélioré sa position en championnat chaque année depuis que Solskjaer a remplacé Jose Mourinho en décembre 2018.

Les attentes étaient élevées pour la nouvelle saison après la triple signature de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane.

Avec United actuellement à cinq points du leader Chelsea, Ferdinand pense que l’ancien coéquipier Solskjaer restera en poste jusqu’à au moins la fin de la saison. Cependant, il doit gagner de l’argenterie pour continuer au-delà.

Ole a besoin d’un trophée

« Il y a eu une amélioration graduelle chaque année où il est ici et la forme et le moule de l’équipe sont meilleurs que lorsqu’il a pris le relais – tout est parfait », a déclaré Ferdinand.

«Cette saison, c’est maintenant l’équipe d’Ole. Cette saison, il sera jugé.

«Il doit aller gagner quelque chose et montrer une amélioration à nouveau. Je pense que s’il ne le fait pas, il sera sur une planche à découper.

« Mais je ne pense pas que le club aura une réaction instinctive maintenant. Il en a fait assez pour justifier de terminer cette saison et ensuite voir où vous en êtes. Je pense que c’est ce qui sera le cas.

« Il y aura des gens qui diront : ‘Débarrassez-vous de lui maintenant’, c’est la culture d’aujourd’hui.

«Je pense qu’il arrivera à la fin de cette saison et alors ce sera une décision acharnée.

« Soit : « Oui, vous avez assez bien fait pour rester à nouveau, vous avez stabilisé ce que nous faisons et nous sommes toujours sur ce chemin vers là où nous voulons aller ».

« Ou : ‘Nous sommes maintenant plus loin qu’avant, tu as régressé, merci beaucoup, à plus tard’. »

