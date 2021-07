La légende de Man Utd Denis Irwin rend son verdict sur le transfert de Jadon Sancho

Denis Irwin s’attend à ce que Jadon Sancho s’épanouisse en tant que joueur de Manchester United (Photos: MUTV/.)

La légende de Manchester United, Denis Irwin, s’attend à ce que le “fantastique” Jadon Sancho s’épanouisse à Old Trafford après son transfert de 73 millions de livres sterling du Borussia Dortmund.

Ole Gunnar Solskjaer devrait accueillir Sancho, 21 ans, au Theatre of Dreams après que United ait finalement conclu un accord de transfert avec le Borussia Dortmund.

Sancho est l’une des stars de la Bundesliga depuis sa signature de Manchester City en 2017, sa forme le voyant devenir un habitué de l’Angleterre et finalement ouvrir la voie à un transfert étonnant vers United.

Irwin pense que Sancho, qui fait actuellement partie de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020, frappera le sol à Old Trafford et dit que sa polyvalence est un gros plus pour Solskjaer.

“C’est un joueur fantastique”, a déclaré à MUTV Irwin, qui a remporté sept titres de Premier League et la Ligue des champions à Manchester United.

“Je veux dire que vous regardez la Bundesliga l’année dernière et le nombre de buts et de passes décisives qu’il a marqués pour le Borussia Dortmund.

“Il a une bonne expérience, même s’il est un jeune garçon, car Dortmund est une grande équipe avec un grand soutien, ils ont un grand soutien là-bas.

ré?????? Une légende du club a eu son mot à dire sur les grandes nouvelles d’aujourd’hui dans le dernier épisode de ð??????ð????£ð??????ð????©ð??????ð? ????? ????¿ð??????ð??????ð????¡ð????®…#MUFC – Manchester United (@ManUtd) 1er juillet 2021

“C’est génial qu’il vienne et connaisse la Premier League et connaisse les environs en Angleterre. Il devrait pouvoir s’intégrer tout de suite et j’ai vraiment hâte de le voir jouer.

“Il donne à Ole plus d’options, certainement plus de compétition, car c’est un joueur de qualité. Nous ne l’avons pas encore beaucoup vu à l’Euro, mais il est très, très intelligent.

«Il a également un bon rythme et un œil pour le but. Je pense que pour jouer dans un trio de tête, il faut avoir le sens du but et il ajoutera certainement à cela.

Plus : Manchester United FC



«Il peut jouer à plusieurs postes, mais il joue souvent dans les trois premiers à droite pour Dortmund.

«Comme je l’ai dit, si vous allez jouer dans un trio de tête, vous devez avoir la capacité de marquer des buts. Vous ne pouvez pas compter sur l’avant-centre tout le temps.

«Il apporte cela et apporte de l’excitation. Il récupère le ballon, est rapide et direct, et j’ai vraiment hâte. Je suis vraiment.’

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();