La légende de Man Utd explique pourquoi l’ailier n’a pas réussi à atteindre son potentiel au club

La légende de Man Utd, Rio Ferdinand, a rendu son verdict sur les raisons pour lesquelles un ailier international n’a pas réussi à impressionner à Old Trafford.

Les Red Devils ont connu plusieurs flops ces dernières années, dont Angel Di Maria, Radamel Falcao et Alexis Sanchez. Tous les trois sont arrivés en grande pompe mais n’ont pas pu être à la hauteur du battage médiatique. Ce sont peut-être les normes incroyablement élevées du club qui font craquer les meilleurs joueurs sous la pression.

Un joueur qui n’a jamais réussi à impressionner Ole Gunnar Solskjaer est l’ailier gallois Daniel James.

Le joueur de 23 ans a rejoint Swansea City en 2019 pour un montant initial de 15 millions de livres sterling. Cependant, il a quitté Manchester dans la récente fenêtre de transfert se lier avec ses rivaux Leeds.

James a fait 74 apparitions dans toutes les compétitions sous Solskjaer, marquant seulement neuf buts.

Interrogé sur son changement d’été, Ferdinand a déclaré sur sa chaîne YouTube : « Ils ont [Leeds] été sur lui depuis des lustres, ils veulent ce garçon depuis longtemps.

«Écoutez, Dan James, je ne pense pas qu’il soit le standard de Man United, mais il est définitivement le standard de la Premier League et la façon dont Leeds joue, il va être un problème pour quelques équipes.

« Le gamin de cette équipe obtiendra le ballon et avancera rapidement, et cela convient à son jeu.

«Quand vous devez briser deux banques de quatre comme Man United qui ne convient pas au jeu de James, il aime l’espace.

“Mais oui, Leeds United pour Dan James sera une décision fantastique pour les deux parties.”

En rejoignant le club du West Yorkshire, James a déclaré: «C’est génial. Je suis content que tout soit terminé maintenant et j’ai hâte de commencer.

« Il y a eu de l’intérêt pendant un certain temps et c’est arrivé tard dans la fenêtre pour diverses raisons, mais je suis juste content d’être ici maintenant, je suis prêt et j’ai hâte d’y aller.

«C’est un club incroyable, avec une histoire incroyable et un excellent groupe de gars. J’en connais déjà quelques-uns et j’ai déjà eu de bonnes discussions avec eux.

“Liam Cooper m’a envoyé des textos à quelques reprises et je joue avec Tyler Roberts au Pays de Galles, donc je sais que c’est un super groupe de gars, j’ai hâte de jouer devant les fans de Leeds.”

Pundit minimise l’offre pour le titre de Man Utd

Légende de Liverpool John Barnes ne croit pas que Cristiano Ronaldo soit le ticket d’or pour Man Utd lorsqu’il s’agit de remporter le championnat.

L’attaquant portugais est revenu à Old Trafford dans un contrat de 23 millions d’euros (19,7 millions de livres sterling) de la Juventus.

Barnes a dit à BonusCodeBets: « Je pense que c’était en grande partie lié à la nostalgie. Évidemment, c’est un très bon joueur, ne vous méprenez pas.

« S’il va coûter autant que son salaire et qu’il va aider pendant un an, d’un point de vue financier, ils peuvent probablement se le permettre.

«Je ne pense pas nécessairement que cela les rendra meilleurs en termes de victoire en championnat. Mais il y a un facteur de bien-être et les fans l’aiment. Je suppose donc que les Glazers auront un peu de répit de la part des fans. Je pense que c’est un bon coup.

