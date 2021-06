La légende de Man Utd, Gary Neville, évalue les chances de l’Angleterre à l’Euro 2020 ⋆ .

Gary Neville dit que c’est “le travail fait” pour l’Angleterre après avoir dominé leur groupe Euro 2020 (Photo: ITV)

L’ancien capitaine de Manchester United, Gary Neville, se sent ” vraiment confiant ” quant aux chances de l’Angleterre à l’Euro 2020, mais a averti que l’équipe de Gareth Southgate ne ” surpasserait ” pas les meilleures équipes du tournoi et ne pourrait rivaliser qu’en jouant le même football mesuré qui les a vus en tête du groupe D .

Des victoires contre la Croatie et la République tchèque et un match nul avec l’Écosse ont suffi pour que les Three Lions terminent en tête du groupe D avec sept points. La prochaine étape pour l’Angleterre est un affrontement en huitièmes de finale contre le Portugal, tenant du titre, la France, championne du monde, ou l’Allemagne, triple vainqueur.

Alors que l’Angleterre n’a marqué que deux buts lors des phases de groupes, elle n’a pas encore concédé et Neville pense que cette approche “professionnelle” est leur meilleur espoir de remporter les Championnats d’Europe pour la première fois.

S’exprimant après la victoire 1-0 contre la République tchèque à Wembley mardi soir, Neville a déclaré à ITV Sport: ” J’ai fait partie d’équipes anglaises où les phases de groupes ont été des montagnes russes émotionnelles, un cirque presque.

« S’il s’agissait de l’Allemagne ou d’un autre pays, nous les regarderions et penserions : ” ils ont l’air calmes et en contrôle “. On ne pense pas comme ça parce qu’on est en Angleterre et on en veut toujours plus, on veut de l’éclat.

“Mais je me sens vraiment confiant dans ce groupe et je fais confiance au manager, il connaît leurs capacités et sait comment ils peuvent gagner des matchs. C’est un match énorme la semaine prochaine et ils ont une semaine pour s’y préparer. Je l’attends avec impatience.

Évaluant la phase de groupes de l’Angleterre et envisageant un affrontement potentiel avec la France ou l’Allemagne, Neville a ajouté: “C’est le travail fait. Vraiment professionnel.

L’Angleterre a battu la République tchèque pour maintenir son invincibilité à l’Euro (Photo: .)

“L’Angleterre ne va pas gagner ce tournoi en battant la France, l’Allemagne, le Portugal et l’Espagne. Je ne pense pas que nous ayons les joueurs pour faire ça. Nous avons de bons joueurs.

“Je pense sincèrement que nous gagnerons de la manière dont nous jouons maintenant, ce qui est professionnel, en gardant des draps propres, en veillant à ce que le dos soit protégé par les deux au milieu de terrain, puis en créant ces moments individuels de brillance.

“Ne soyez pas surpris si nous jouons contre l’Allemagne ou la France, nous allons à cinq à l’arrière parce que je pense que nous aurons peut-être besoin de plus de quatre défenseurs contre [Kylian] Mbappé, [Antoine] Griezmann et [Karim] Benzema.

“Si vous jouez contre l’Allemagne, nous pouvons confortablement passer aux ailiers, je n’exclus rien à ce stade mais je ne vois pas que Gareth [Southgate] jouera de la même manière contre la République tchèque que contre la France ou l’Allemagne.’

« Je ne pense pas que #ENG va gagner #Euro2020 en battant #FRA, #GER, #POR – Je ne pense pas que nous ayons les joueurs pour le faire. Nous avons de bons joueurs mais je pense [if] nous allons le gagner, [it’s] dans la façon dont nous jouons maintenant – professionnel, en gardant des draps propres. ????£ @GNev2 pic.twitter.com/dAIDf1B6pb – ITV Football (@itvfootball) 22 juin 2021

Les huitièmes de finale de l’Angleterre seront confirmés demain à la fin du groupe F, mais Southgate insiste sur le fait qu’il n’a aucune préférence quant à l’adversaire de son équipe au prochain tour.

“Pour gagner un tournoi, vous devez battre ces équipes”, a déclaré le patron des Three Lions. «Nous voulions nous assurer de gagner le groupe et de rester à Wembley.

“Nous ne savons pas si c’est avantageux en termes de destination du tirage au sort, mais nous préférerions être ici, nous aurions pu terminer deuxième et avoir quand même eu un tirage très difficile.

“Gagner le groupe est bon pour la confiance et c’est super que nos fans nous voient au prochain tour ici.”

