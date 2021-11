La légende de Man Utd, Peter Schmeichel, soutient Steve Bruce pour remplacer Solskjaer

Peter Schmeichel a soutenu Steve Bruce pour le poste de gardien de Manchester United (Photo: YouTube)

Le héros de Manchester United et ancien manager de Newcastle United, Steve Bruce, serait « fantastique » pour le poste intérimaire à Old Trafford, selon Peter Schmeichel.

Les Red Devils sont à la recherche d’un manager par intérim après avoir limogé Ole Gunnar Solskjaer à la suite de la défaite 4-1 de samedi contre Watford.

Manchester United a eu des entretiens avec l’ancien patron de Barcelone Ernesto Valverde, tandis que Laurent Blanc, Ralf Rangnick et Mark Hughes ont également été liés à ce poste.

Schmeichel veut que quelqu’un qui «connaît le club» prenne le relais jusqu’à la fin de la saison – lorsque Manchester United aura de meilleures chances de décrocher sa meilleure cible Mauricio Pochettino – et dit que Bruce est un candidat «fantastique».

Bruce a passé près d’une décennie à Old Trafford en tant que joueur – remportant trois titres de Premier League dans les années 1990 – et a dirigé des joueurs comme Newcastle United, Birmingham City, Sunderland, Hull City et Aston Villa au cours des 20 dernières années.

« J’adorerais avoir quelqu’un qui vienne maintenant pour faire pression sur les joueurs », a déclaré le légendaire gardien de but Schmeichel à CBS après la victoire 2-0 de Manchester United sur Villarreal en Ligue des champions.

« Une nouvelle voix, faites-les jouer. Sans faire de changements massifs de style, de système, ou quelque chose que le prochain, le vrai, celui qu’ils veulent vraiment, doit entrer et recommencer.

Peter Schmeichel a déclaré que Steve Bruce serait un manager par intérim « fantastique » pour Manchester United. Et prendrait-il le travail lui-même ? ré?????? pic.twitter.com/yNo1xPmP5u — CBS Sports Golazo â??½ï¸?? (@CBSSportsGolazo) 23 novembre 2021

« Travailler sur la défense, pas sur les buts encaissés. Vous ne pouvez pas concéder le nombre de buts que nous faisons et quiconque y va devrait commencer par cela.

« Vous devez faire de petits pas, vous ne pouvez pas simplement sauter directement et dire que nous allons jouer à un jeu de pressing.

« Vous ne pouvez pas faire ça, la première chose que vous devez faire est de donner confiance à tout le monde dans l’équipe.

« J’aime juste l’idée, s’il s’agit d’un intérim, trouver quelqu’un qui connaît le club. Obtenez quelqu’un qui est connu par le club aussi.

« Quelqu’un comme Steve Bruce, ce serait fantastique. »

Plus à venir…





