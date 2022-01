La légende de Man Utd qualifie la perte des loups de « blague f ****** »; Gary Neville pas beaucoup plus gentil

Les légendes de Manchester United, Paul Scholes et Gary Neville, ont perdu quelques mots dans leur évaluation de la défaite 1-0 de lundi soir contre les Wolves.

Les Diables Rouges perdu pour la première fois sous le patron par intérim Ralf Rangnick et reste 19 points derrière Manchester City, leader de la ligue. Ils avaient remporté trois matchs consécutifs de haut niveau avant d’être dominés par Newcastle United lors d’un match nul 1-1. Les géants du nord-ouest ont ensuite riposté pour battre Burnley 3-1 après que les joueurs et les tactiques aient été critiqués après la défaite des Magpies.

Cependant, Joao Moutinho a marqué le seul but du match avec huit minutes à jouer pour aggraver une première mi-temps apathique à Old Trafford. Les experts ont été cinglants pour l’affichage de United alors que Luke Shaw ne s’est pas retenu dans ses pensées.

« Quand nous n’avions pas le ballon, nous n’étions pas assez agressifs. Nous ne leur avons mis aucune pression. Cela ressemblait peut-être à un jeu facile pour eux », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Une performance et un résultat décevants. Nous n’avions pas beaucoup d’options sur le ballon et nous n’étions pas sur le pied avant.

L’ancien as de United et d’Angleterre Scholes s’exprime sur tout ce qui concerne le football, en particulier sur son ancien club. Et il s’est rendu sur Twitter pour révéler ses réflexions sur le revers des Wolves.

« F ****** blague », a-t-il écrit, avec une série d’emojis de merde et de maison ajoutés pour faire bonne mesure.

Neville a utilisé la même plateforme de médias sociaux. Et, bien que moins explicite, il était clairement préoccupé par la performance. « Ce n’est pas bon », a-t-il tweeté. « Ce n’est vraiment pas le cas ! »

Aucune plainte car Rangnick admet que United est le deuxième meilleur

United a été épouvantable en première période, comptant sur David de Gea pour les garder dans le match. Ils se sont améliorés après la pause, mais Rangnick a avoué que c’était une mauvaise performance.

« Nous n’avons pas bien joué du tout individuellement ou collectivement. En première mi-temps, nous avons eu de gros problèmes pour les éloigner de notre objectif », a-t-il déclaré à Sky Sports. «En deuxième mi-temps, nous sommes passés à un arrière trois et avons eu plus de contrôle qu’un sort de 15 minutes où nous aurions pu marquer.

« Le but que nous avons encaissé, nous avions suffisamment de joueurs dans la surface. Le centre avait été défendu par Jones mais le but que nous avons encaissé était comme trop cette saison.

« Moutinho pouvait tirer sans marque sans problème, sans pression. Nous sommes très déçus du résultat et de certaines parties de notre performance.

