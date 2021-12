La légende de Man Utd, Rio Ferdinand, nomme trois favoris de la Ligue des champions

Rio Ferdinand a identifié les principaux prétendants à la Ligue des champions (Photo: BT Sport)

L’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre, Rio Ferdinand, a nommé ses trois favoris pour remporter la Ligue des champions cette saison.

Ferdinand a été invité à évaluer les principaux prétendants à la Ligue des champions après que Liverpool est devenu la première équipe anglaise à remporter ses six matchs de groupe de la Ligue des champions.

L’équipe de Jurgen Klopp, qui a remporté cette compétition en 2019, a maintenu son record de 100% en Europe avec une victoire 2-1 sur l’AC Milan en Italie.

Le record de Liverpool semblait menacé lorsque l’ancien défenseur de Chelsea, Fikayo Tomori, a donné l’avantage aux hôtes, mais Mohamed Salah a annulé le premier match de Milan, avant que Divock Origi ne marque un but vainqueur en deuxième mi-temps.

Les Reds ont terminé avec 18 points dans le groupe B et sont rejoints en huitièmes de finale par l’Atletico Madrid, champion de la Liga.

Les champions de Premier League, Manchester City, ont terminé en tête du groupe A – avec les géants français Paris Saint-Germain en passant également – ​​tandis que l’Ajax a égalé le record de Liverpool dans le groupe C.

Le Real Madrid et l’Inter Milan sortent du groupe D, tandis que les vainqueurs en fuite du groupe E, le Bayern Munich, seront rejoints par Barcelone ou Benfica.

Manchester United a déjà réservé sa place pour la prochaine étape avant son dernier match de groupe contre les Young Boys mercredi soir et Chelsea a négocié en toute sécurité le groupe H, bien que la Juventus puisse encore terminer devant Thomas Tuchel.

Chelsea a bien sûr remporté cette compétition en mai et Ferdinand considère les Blues et leurs rivaux de Premier League Manchester City et Liverpool comme les trois favoris pour remporter la Ligue des champions cette saison.

« Je ne vois pas au-delà des trois équipes anglaises, le Bayern pourrait revendiquer mais ils [Chelsea, Man City and Liverpool] sont si puissants et ont qui je pense sont les trois meilleurs managers », a déclaré Ferdinand à BT Sport.

« Quand vous arrivez aux dernières étapes, vous avez besoin de cette expérience en pirogue. »

Concernant les performances de Liverpool en phase de groupes, Ferdinand a ajouté: « Ils ont été l’une des équipes les plus remarquables, ce record est phénoménal.

« Pour mélanger le peloton et être toujours convaincant au San Siro, cela allait être une tâche difficile, mais ils l’ont impeccablement navigué. »

L’ancien attaquant anglais Michael Owen, quant à lui, pense qu’il est « difficile de regarder au-delà » de Liverpool en Ligue des champions et dit que Klopp « bourdonnera » par sa campagne en phase de groupes.

« Il est difficile de regarder au-delà d’eux. C’est le Bayern ou une équipe anglaise qui le gagnera pour moi », a déclaré Owen.

«C’est phénoménal, 18 points sur 18 contre des clubs de ce pedigree, ce sont toujours de bonnes équipes. Milan est en tête du classement en Italie.

« Ils jouent aussi bien maintenant que lorsqu’ils ont remporté le championnat, le fait est qu’il y a deux autres équipes anglaises incroyables. Il fera vibrer Klopp, l’équipe tire à plein régime.

Plus à venir…





