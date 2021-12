La légende de Manchester United a juré de « faire tomber Liverpool de son putain de perchoir », a accusé Jose Mourinho de lui avoir servi de « décapant » et a comparé le Real Madrid à « une foule »

La Premier League regorge de managers formidables et de personnalités énormes, mais peu peuvent se comparer à Sir Alex Ferguson.

La légende de Manchester United – qui fête ses 80 ans le jour du Nouvel An – a passé près de 27 ans en tant que manager à Old Trafford, où il s’est imposé comme le meilleur manager de l’histoire de l’élite anglaise.

Fergie a adoré une citation effrontée

Pendant son séjour en Angleterre, Ferguson a remporté 38 trophées, dont 13 titres de Premier League, cinq FA Cup et deux victoires en Ligue des champions.

Son héritage est sans aucun doute dû à la façon dont ses équipes ont joué sur le terrain, mais aussi à sa façon de parler avec la presse.

Ici – pour marquer son anniversaire – nous examinons les citations les plus mémorables de Fergie avec quelques ceintures absolues dans le mélange.

Sa plus grande réussite

«Mon plus grand défi n’est pas ce qui se passe en ce moment, mon plus grand défi a été de faire tomber Liverpool de son putain de perchoir. Et vous pouvez l’imprimer.

David Beckham et la botte volante

«C’était un incident anormal. Si je l’essayais 100 ou un million de fois, cela ne pourrait plus se reproduire. Si j’avais pu, j’aurais continué à jouer !

David Beckham et Sir Alex se sont tristement disputés après que l’ailier a été frappé avec une botte volante Sur les «voisins bruyants» de Manchester City

« Il y a eu beaucoup d’attentes sur Manchester City et avec les dépenses qu’ils ont faites, ils doivent gagner quelque chose. Parfois, vous avez un voisin bruyant et devez vivre avec. Vous ne pouvez rien y faire.

Le nouveau contrat de Wayne Rooney

« Parfois, vous regardez dans un champ et vous voyez une vache et vous pensez que c’est une meilleure vache que celle que vous avez dans le champ. »

José Mourinho

« Il en était certainement plein, m’appelant ‘Boss’ et ‘Big Man’ quand nous avons bu notre verre d’après-match après le match aller. Mais cela aiderait si ses salutations étaient accompagnées d’un bon verre de vin. Ce qu’il m’a donné, c’est du décapant.

Arsene Wenger

« On dit que c’est un homme intelligent, n’est-ce pas ? Parle cinq langues. J’ai un garçon de 15 ans de Côte d’Ivoire qui parle cinq langues !

Arsene Wenger et Sir Alex Ferguson étaient le plus grand des rivaux Dispute avec le patron de Newcastle Alan Pardew

« La presse a eu une journée bien remplie. La seule personne à qui ils n’ont pas parlé est Barack Obama parce qu’il est occupé.

Sur la vente de joueurs

« Norman Whiteside est allé à Everton et je lui ai dit : « écoutez, ils m’ont demandé ce que vous faisiez et je leur ai dit le double ». J’ai fait ça avec eux tous. Eh bien, vous devez les aider. Ce sont mes joueurs, croyez-moi, je veux sentir qu’ils ont été récompensés et respectés, vous savez ? Je veux dire, ils [the buying club] n’ont pas besoin de le payer, mais ils l’ont fait.

Signature d’Eric Cantona

« J’avais accepté de déjeuner avec Bob Cass du Mail dimanche à l’hôtel Portland.

« J’ai dit ‘Je dois y aller, je suis désolé, mais je serai peut-être de retour.’

«Je suis parti, je l’ai signé, je suis revenu. Nous jouions samedi. Il a dit : ‘Où étiez-vous ?’. « Juste pour signer Cantona. » ‘Ne sois pas stupide.’ J’ai dit: ‘Honnêtement.’

« Tu ferais mieux de le faire, je ne t’aurais pas laissé partir d’ici. »

Cantona était l’un des joueurs les plus importants de Ferguson Sur les jeux d’esprit des clubs italiens

« Quand un Italien me dit que ce sont des pâtes dans l’assiette, je vérifie sous la sauce pour m’en assurer. Ce sont les inventeurs de l’écran de fumée.

Premières impressions de Ryan Giggs

« Je me souviens de la première fois que je l’ai vu. Il avait 13 ans et flottait sur le sol comme un cocker chassant un morceau de papier argenté dans le vent.

L’intérêt du Real Madrid pour Cristiano Ronaldo

« Pensez-vous que je passerais un contrat avec cette foule ? Jésus-Christ, aucune chance. Je ne leur vendrais pas un virus.

Ronaldo aurait parlé à Ferguson avant de décider de revenir à Old Trafford en battant le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions

« Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Le football, putain d’enfer.

Sur s’il manque la gestion

« Non. J’ai emmené Cathy en finale européenne l’année suivante quand le Real [Madrid] joué à l’Atletico à Lisbonne et c’était la première fois que je me disais : « Mon dieu ça me manque, ça me manque ».

«Je suis descendu voir Ronaldo après le match. Carlo Ancelotti était le directeur – c’est un gars fantastique – et il m’a vu dans le couloir de la suite, et il a dit : « Cristiano est allé passer un examen médical, pour se faire tester », et il a dit : « entrez, entrez » et tous les joueurs me serraient la main.

« C’était un très bon moment, tu sais. C’est probablement la seule fois où je me suis dit : ‘Ça me manque’, tu sais, un gros match comme ça.