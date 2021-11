Mauricio Pochettino pourrait être prêt pour un retour en Premier League en tant que nouveau manager de Manchester United après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

talkSPORT comprend que l’ancien patron de Tottenham est le premier choix du club avec le gaffer de légende Sir Alex Ferguson menant la charge pour amener le patron du Paris Saint-Germain à Old Trafford.

Le retour de Pochettino en Angleterre s’accélère

Assis en septième position, à 12 points du leader Chelsea après avoir disputé 12 matchs, le club n’a eu d’autre choix que de limoger le Norvégien.

Une défaite 4-1 contre Watford s’est avérée être la goutte d’eau pour Solskjaer et, après près de trois ans à la tête, la légende du club a été limogée en tant que manager.

Sans surprise, de nombreux noms sont liés à la sellette, mais il semble que le patron actuel du PSG, Pochettino, pourrait être l’homme qui prendra les rênes d’Old Trafford.

Compte tenu de la stature du club et de la qualité de l’équipe, la légende des Red Devils Gary Neville pense que ce serait une décision simple si son club faisait appel à Pochettino.

Neville pense que Pochettino n’hésiterait pas à rejoindre Man United s’il appelait

« Je pense que Mauricio Pochettino – même s’il ne le dirait jamais – il partirait pour Man United pour un contrat de cinq ans demain », a déclaré Neville à Sky Sports.

«Il regardait ce groupe de joueurs, il regardait le club et il se rendrait compte qu’il serait probablement capable d’accomplir plus qu’il ne le souhaite à Man United en termes de projet.

« Au PSG, vous êtes saison après saison. Vous devez gagner la Ligue des champions ou vous n’êtes pas un modèle. Je ne pense pas que cela convienne à Pochettino.

« Je pense qu’il viendrait absolument à Man United pour un contrat de cinq ans, avec un soutien derrière lui. Comment il s’intégrerait aux entraîneurs actuels qui sont toujours là et sont partis, je ne suis pas sûr.

Bien qu’il n’ait pas obtenu d’argenterie à Tottenham, Pochettino a construit une équipe très excitante pendant son séjour dans le nord de Londres.

Malgré l’histoire, la stature du club et la qualité déjà présente à Man United, la légende de Tottenham Robbie Keane ne pense pas que l’Argentin voudra échanger Paris contre Manchester.

Keane a ajouté sur Sky Sports : « Pourquoi Pochettino quitterait-il le Paris Saint-Germain à l’heure actuelle ?

« Tu as Mbappe, tu as Neymar, tu as Messi, comme Jamie [Redknapp] il y a à peine deux secondes, Man United est à un niveau qu’il n’était pas il y a quelques années, où il était l’une des meilleures équipes de ce pays.

« C’est toujours un club énorme, mais en termes d’où ils se trouvent maintenant au cours des trois ou quatre dernières années, ils n’ont pas été le Man United que nous connaissons depuis 15 à 20 ans.

« Quitterait-il maintenant le Paris Saint-Germain pour venir à Man United ? »

