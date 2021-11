La légende de Manchester United Gary Neville « aurait pu mourir » après le « tacle de Bruce Lee » de Patrice Evra, selon Wayne Rooney, mais la réponse du Français lui a valu respect et amour dans le vestiaire

Il peut parfois être difficile de s’excuser, nous le savons tous.

Mais ne pas s’excuser auprès de Patrice Evra a failli blesser gravement la légende de Manchester United Gary Neville… même tué, si vous demandez à Wayne Rooney.

.

Neville et Evra étaient de bons amis mais ne jouaient pas toujours bien

Tout est juste sur le terrain d’entraînement, mais lorsque le célèbre arrière droit n’a pas reconnu qu’il avait tort d’avoir blessé le Français, Evra a pris les choses en main… ou, dans ce cas, des crampons.

Même si les deux étaient proches en tant que coéquipiers, grâce à l’excellent leadership de Neville et à sa volonté naturelle de nourrir les jeunes joueurs de Manchester United, cela n’a pas empêché la paire de s’affronter.

Et un incident a fait peur à Wayne Rooney.

Evra a déclaré à talkSPORT: «J’avais une si bonne relation avec Gary. Quand je suis arrivé, c’est lui qui m’accompagnait, me faisait visiter pour trouver une maison. Quel grand capitaine.

.

Sur le terrain d’entraînement, Neville et Evra se sont entraînés à plein régime

«Mais un jour sur le terrain d’entraînement, j’ai récupéré le ballon, il m’a taclé et il a aussi pris ma jambe. J’étais par terre et c’était douloureux. Je lui ai dit : ‘Gary – tu ne dis pas désolé ?’ Et il m’a donné le mot ‘F’. J’étais comme… ‘OK’.

«Donc, le ballon suivant, 20 secondes plus tard, c’était une longue diagonale, il contrôlait le ballon avec sa poitrine et j’ai juste fait comme un mouvement de Bruce Lee.

«Je l’ai plaqué sur sa gorge et il a failli faire un salto arrière et s’est cassé le cou.

« Ferguson a arrêté la séance d’entraînement. Tout le monde était dedans. Wayne Rooney a dit : ‘Tu es fou ! Il aurait pu mourir comme il est tombé ».

« J’ai dit : ‘La prochaine fois, il dira désolé !’

.

Neville et Evra ont renouvelé la rivalité du terrain d’entraînement chez Soccer Aid mais sont de bons amis

« Puis Gary est entré dans le vestiaire et a dit:« Quoi, es-tu fou ?! »

«Je viens de dire à nouveau:« Gary, la prochaine fois, dis simplement désolé ».

« J’étais calme, alors ils se disaient tous : ‘Ce gars, la façon dont il est vraiment calme, il est vraiment dangereux’, et j’ai eu tellement de respect après ça.

« Mais j’aime Gary, et il m’aimait m’aimait à cause de la façon dont j’ai parlé de United. Il a dit que j’étais comme un Mancunien.

« Gary est vraiment simple, si vous aimez Man United, il sera votre meilleur ami. »

Aussi formidable que soit cette histoire, nous sommes à peu près sûrs qu’elle ne bat toujours pas le brillant récit de Ray Parlour du procès d’Arsenal de Kolo Touré – où l’arrière central a laissé non seulement deux de ses meilleurs joueurs boiter, mais aussi le manager Arsène Wenger.

Ne vieillit jamais!

