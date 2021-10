La légende de Manchester United Gary Neville et l’icône de Liverpool Graeme Souness s’affrontent en studio sur le plus gros problème des Red Devils

Les choses sont devenues un peu épicées dans le studio Sky Sports avant Manchester United contre Liverpool à Old Trafford.

Un autre chapitre de la plus grande rivalité du football anglais sera écrit dimanche, mais Gary Neville et Graeme Souness ont eu leur propre petite confrontation avant le match.

Les passions à Old Trafford et c’était avant que le football ne commence

Les deux hommes se sont affrontés sur ce qu’ils pensaient être le plus gros problème de Manchester United en ce moment.

L’ancien Diable Rouge Neville a déclaré: « Le plus gros problème que United a en fait avant Cristiano Ronaldo. Et en fait, pour moi, ce n’est pas non plus un problème avec Paul Pogba.

Un Souness légèrement irrité intervint: « Vous deviez également le jeter dans le mélange. »

Mais Neville a poursuivi: « Nous pouvons pointer du doigt deux joueurs, aucun but n’est un problème de mentalité dans un club, c’est un problème de mentalité en général.

.

Souness est souvent critiqué sur les réseaux sociaux pour son analyse de Pogba

« United n’a eu qu’une seule feuille blanche lors des 20 derniers matchs toutes compétitions confondues.

« Ils ont encaissé 31 buts contre les 12 de Chelsea, les 16 de Liverpool et les 21 de Manchester City. »

Mais l’ex-star de Liverpool, Souness, est intervenue à nouveau et a ajouté : « Il ne s’agit pas d’avoir un point focal. Ce n’est pas le problème.

« Le problème, c’est que vous êtes trop vulnérable. Il ne s’agit pas d’avoir un point focal. Ce n’est pas le problème. Vous parlez d’un point focal, Ronaldo a besoin d’Edinson Cavani pour être un point focal.

.

Ronaldo a démarré rapidement son deuxième passage à Old Trafford, mais sa présence a-t-elle bouleversé l’équilibre?

«Il ne s’agit pas d’avoir un point focal, il s’agit d’être solide lorsqu’ils n’ont pas le ballon et s’ils décident d’appuyer haut sur le terrain, ce qu’ils ne peuvent pas faire avec ce genre de joueurs dans l’équipe.

«Pogba ne le fera pas. Il a trois ou quatre joueurs dans l’équipe qui n’appuieront pas tout le temps.

« Vous ne pouvez pas le faire 75 % du temps, vous devez le faire à 100 %, c’est pourquoi ils n’ont qu’une seule feuille blanche. »

Attendez-vous au deuxième tour après le match !

