La légende de Manchester United, Ji-Sung Park, était un « chien de garde » qui a arrêté Andrea Pirlo et aurait pu arrêter Lionel Messi

La légende de Manchester United, Ji-Sung Park, est de retour dans l’ancien club QPR pour commencer sa carrière d’entraîneur, et l’ancien patron Sir Alex Ferguson sera sans aucun doute impressionné.

Park entraîne désormais les moins de 16 ans de QPR dans le cadre de sa licence Uefa B, parallèlement à son rôle de conseiller au club de K League 1 Jeonbuk Hyundai Motors.

Park est une légende de United, et toujours admiré à Old Trafford

Il revient maintenant à QPR en tant qu’entraîneur, l’équipe avec laquelle il a terminé sa carrière en Angleterre avec

Pris en sandwich entre deux passages au PSV Eindhoven, Park était un habitué de la Premier League de 2005 à 2013 avec United et les Rangers, remportant trophée après trophée avec le premier.

Une grande partie des succès ultérieurs de Ferguson à Old Trafford, Park a remporté quatre titres de champion et une Ligue des champions en rouge alors qu’il devenait une icône culte.

La lecture du jeu par Park et sa nature combative ont fait de lui un dieu marquant l’homme, Ferguson le déployant souvent pour suivre le meilleur joueur de l’adversaire.

L’une des occasions les plus célèbres est survenue en 2010 lorsque Park a été déployé sur les orteils d’Andrea Pirlo de l’AC Milan et a laissé l’Italien livide alors qu’il était hors du match lors d’une victoire 3-2 à San Siro pour United.

Pirlo était à son meilleur avec Milan, mais Park l’a laissé sans contact

« Même Sir Alex Ferguson, le manager au nez violet qui a transformé Manchester United en un cuirassé redoutable, n’a pas pu résister à la tentation », a déclaré Pirlo plus tard dans son autobiographie.

« C’est un homme sans défaut, mais il a gâché cette pureté juste un instant quand cela m’est venu. Une misère passagère s’empara de la légende cette nuit-là.

«À Milan, il a déchaîné Park Ji-sung pour me suivre. Il s’est précipité à la vitesse d’un électron. Il s’était jeté sur moi, ses mains partout dans mon dos, essayant de m’intimider. Il regardait le ballon sans savoir à quoi il servait.

Pirlo n’a pas eu son temps et son espace habituels sur le ballon

« Ils l’avaient programmé pour m’arrêter. Son dévouement à la tâche était presque touchant. Même s’il était un joueur célèbre, il a consenti à être utilisé comme chien de garde.

Pirlo était un compétiteur redoutable à l’époque, dirigeant des matchs depuis le milieu du terrain, mais si ses commentaires ne suffisaient pas à complimenter Park, Ferguson les a suivis.

United a été joué à Wembley par Barcelone lors de la finale de la Ligue des champions 2011, Ferguson qualifiant l’équipe de Pep Guardiola de « meilleure équipe que j’aie affrontée ».

Messi a fait le tour de la défense de United ce soir-là à Wembley

Ferguson pense que les choses auraient pu être différentes avec Park sur les talons de Messi

Cependant, il a admis plus tard que s’il avait utilisé correctement Park, la défaite 3-1 aurait pu être très différente.

« J’aurais dû changer à la mi-temps et mettre Ji-sung Park sur Messi », a-t-il déclaré plus tard à Gary Neville.

« C’était une erreur. J’allais le faire à la mi-temps, puis j’ai dit: « Eh bien, nous venons d’égaliser avant la mi-temps, ils peuvent voir le jeu différemment, nous pouvons mieux évoluer dans le jeu. »

QPR pourrait-il gagner en ramenant Park?

« Nous étions en fait assez bons dans les 10 dernières minutes de cette mi-temps. Nous y sommes entrés et nous aurions pu être devant.

« Mais si j’avais joué Ji-sung Park contre Messi, je pense que nous les aurions battus. Je fais vraiment. »

Joueur le plus décoré de l’histoire du football asiatique et doté d’une compréhension suprême du jeu, Ferguson et d’autres croiront certainement que Park pourrait bientôt devenir un entraîneur de haut niveau.

