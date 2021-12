Patrice Evra a mis du sel dans les plaies de Robert Lewandowski après avoir échoué à remporter le Ballon d’Or 2021.

Non seulement l’attaquant du Bayern Munich s’est vu décerner le prix inaugural par l’attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi, mais Evra a qualifié le prix qu’il a remporté – l’Attaquant de l’année – de » caca « .

.

Lewandowski a été nommé attaquant de l’année

Lewandowski a connu une superbe année 2021, après avoir remporté un autre titre de champion avec le Bayern et battu également les 40 buts de Gerd Muller au cours d’une saison de Bundesliga.

Cependant, Messi a reçu le Ballon d’Or et l’attaquant polonais a reçu le nouveau prix de l’Attaquant de l’année.

Non seulement Lewandowski n’a pas remporté le prix de cette année, mais il n’a pas non plus remporté celui de l’année dernière, malgré une autre campagne fantastique, après son annulation en raison de la pandémie de coronavirus.

Même Messi a insisté sur le fait que Pole méritait au moins un Ballon d’Or.

.

Messi a remporté lundi son septième Ballon d’Or

L’ancien barcelonais a déclaré en récupérant son trophée : « Robert, tu mérites ton Ballon d’Or. L’année dernière, tout le monde était d’accord pour dire que vous étiez le grand gagnant de ce prix.

« J’espère que France Football vous remettra le Ballon d’Or 2020. Nous pensons tous que vous l’avez mérité et j’espère que vous pourrez l’avoir à la maison.

Cependant, Evra n’était pas très satisfait du prix que Lewandowski a remporté – l’attaquant de l’année.

.

Evra dit toujours comment c’est

Evra a tweeté : « Quand [France Football] doivent créer un prix caca pour garder les gens heureux quand ils se sentent coupables. #ilovethisgame #positive4evra”

Dites-nous ce que vous ressentez vraiment, Patrice.

