La légende de Manchester United, Roy Keane, a été «faite comme un kipper» par Alan Shearer, regrette de ne pas avoir frappé plus fort le roi des buts de Newcastle et a envisagé sa retraite

“Il ne s’est pas réellement coupé la tête”, a déclaré le manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson, après avoir vu son skipper, Roy Keane, tenter de faire atterrir un fenil sur Alan Shearer.

C’était en quelque sorte une défense, contrairement aux champions de Premier League ce jour-là, il y a 20 ans, en septembre 2001, lorsqu’ils avaient perdu 4-3 à Newcastle.

Keane et Shearer se sont affrontés lors d’un match de Premier League en septembre 2001

Keane lui-même, dans une interview après l’incident, semblait frustré, la seule chose qu’il avait réussi à éliminer était le carton jaune de la main de l’arbitre Steve Bennett, qu’il devait recevoir.

Avant le swing-cum-shove, le capitaine de United – maintenant 50 ans – avait frappé Shearer à la tête avec le ballon tout en faisant semblant de faire une remise en jeu, un délit assez évident, un avertissement arrivait.

Le coup de fouet cependant, cela lui vaudrait une mise à niveau, malgré le fait que Gary Neville le repousse et évite de nouveaux ennuis.

Le rugissement de St James’ Park n’a pas aidé, 50 000 fans furieux visant Keane.

Keane a été empêché de faire un vrai mal à Shearer, ignorant le carton rouge brandi à sa manière

“J’ai perdu mon sang-froid, nous perdions 4-3, je pense, à la dernière minute”, a-t-il déclaré en repensant au moment de folie.

« Si tu vas te faire expulser, le pire c’est que je l’ai poussé. Si vous allez être expulsé, autant le frapper correctement parce que vous allez recevoir la même punition.

« Vous pourriez aussi bien être pendu pour un mouton que pour un agneau. C’est ce que je pensais après. C’était juste une poussée. C’était ridicule. »

Shearer a superbement joué son rôle dans la pièce, son regard froid sur Keane, sachant que son adversaire était énervé, était tout aussi crapuleux que les actes accomplis par son ennemi.

La légende anglaise avait, huit minutes auparavant, donné l’avance à Newcastle dans le thriller de sept buts pour une dernière fois avant le coup de sifflet final, via une déviation de Wes Brown.

En fait, après avoir ramené Newcastle à 3-3, il semblait que United allait le gagner, et même après le vainqueur de Toon, Paul Scholes a raté deux excellentes opportunités.

Keane était frustré et ne pas faire tomber Shearer dans son piège et réagir au fait d’être touché par la balle était la goutte d’eau.

Il a continué à chasser et à aiguillonner son adversaire mais rien n’a fonctionné.

Shearer célèbre son rôle dans la grève gagnante pour Newcastle

Shearer était ravi, a-t-il déclaré au podcast Match of the Day : « Ouais, je ne l’aimais pas. J’ai eu beaucoup de rucks avec lui et je n’étais pas le seul. C’était une touche dans le coin le plus éloigné où je l’ai empêché de faire un lancer tôt.

« Nous les battions à St. James et il voulait faire une remise en jeu rapide et il avait été contre moi tout le match comme il l’était normalement. C’était environ trois ou quatre minutes avant la fin du match. Je ne me souviens pas exactement de ce que j’ai dit, je l’ai appelé une sorte de nom.

« Il a reçu le carton rouge et je me souviens avoir eu un petit sourire et pensé : ‘Je t’ai fait [like] un hareng ici. Je n’arrive pas à croire que tu sois tombé dans ce petit piège. “

Keane était catégorique, il mettrait la main sur Shearer

C’est devenu presque délicieux dans le tunnel quelques minutes plus tard aussi, selon Shearer dans une autre interview : « Il m’attendait au sommet du tunnel. Bien sûr, nous avons essayé de nous joindre et nous ne pouvions pas, c’était comme me retenir, ne me retenez pas, mais nous ne pouvions pas nous contacter, cela aurait été intéressant.

Bien que son coéquipier Craig Bellamy ne s’en souvienne pas vraiment de cette façon.

Il déclare dans son autobiographie : « Je l’ai vu attendre Alan dans le tunnel à la fin du match et Alan ne semblait pas se dépêcher de quitter le terrain !

«Il a été l’un des derniers à sortir en fait, ce que nous nous sommes tous assurés de remarquer lorsqu’il est finalement rentré dans les vestiaires. Keane a dû être traîné dans le vestiaire de United à ce moment-là. »

Il n’y avait pas d’amour perdu entre Shearer et Keane

Manchester United en était à son cinquième match de la saison en tant que champion en titre de la Premier League et alors qu’il continuait à frapper régulièrement le fond des filets, la perte de l’arrière central Jaap Stam, vendu à la Lazio cet été, a affaibli sa ligne de fond.

Sept buts avaient été encaissés lors de leurs quatre premiers matchs, et la défaite contre Newcastle en a fait 11 sur cinq, même avec l’ajout du vainqueur de la Coupe du monde de France Laurent Blanc.

Keane a des normes élevées et cette baisse ne s’est pas bien passée du tout.

Finalement, Keane a réussi à sortir du terrain

En fait, Keane était tellement frustré par ses propres actions qu’il a même envisagé de raccrocher ses bottes, alors qu’il venait d’avoir 30 ans.

À la fin de la saison précédente, il avait reçu un carton rouge pour son infâme défi sur Alf-Inge Haaland, et malgré une autre médaille de vainqueur de la Premier League, tout n’allait pas bien.

Il a ajouté : « J’en avais marre et j’en avais marre de moi-même. Surtout après le match. Le gaffer n’a jamais vraiment essayé de moi. Je savais grâce à son langage corporel – « combien de plus, Roy ? »

« Je l’ai vu le lendemain et j’ai dit ‘J’en ai assez’ – et je le pensais.

Ferguson et Keane ont parlé franchement de l’avenir du joueur lundi prochain

«Je suis revenu cette nuit-là et j’ai attendu, je n’ai pas dormi. J’ai parlé à Thérèse [Keane’s wife] quand je suis revenu et qu’elle a dit ‘tu es fou’ et j’ai dit ‘je le sais mais…’

«Je ne me suis jamais entraîné le lundi ou le dimanche, et il est venu le lundi après-midi et nous avons eu une bonne conversation.

“Il a dit” ça va te manquer “et j’étais convaincu que je ne le ferais pas, mais je suppose que profondément, profondément, très profondément, bien sûr, je savais que sortir à Old Trafford me manquerait. J’ai adoré jouer à Old Trafford et j’ai adoré jouer pour United. Arrêt complet.”

Il a continué à jouer pour les Red Devils jusqu’à une chute dramatique en novembre 2005, mais après six mois avec le Celtic, il a été contraint de prendre sa retraite en juin 2006.

Shearer, cependant, conserve un immense respect pour Keane et sa carrière de leader colossal pour une grande équipe de Manchester United, malgré leurs différents rucks.

“J’ai fait [have run-ins] mais seulement à cause du respect que j’avais pour lui, à cause de combien il voulait gagner et quel capitaine il était », a déclaré Shearer, évaluant l’entrée possible de Keane au Temple de la renommée cette semaine.

Deux avant-centres, tous deux doués d’une habileté et d’un talent naturels qui ont écrit leur nom dans l’histoire de la Premier League Nous sommes ravis d’annoncer Alan Shearer et Thierry Henry comme les deux premiers intronisés du #PLHallOfFame pic.twitter.com/MAKgi3SYzV – Premier League (@premierleague) 26 avril 2021

« Le signe d’un grand capitaine, c’est quand votre équipe est en difficulté, vous avez 70 000 ou 80 000 fans qui vous regardent, vous avez des millions de personnes dans le monde qui vous regardent.

« Probablement plus important encore, vous avez vos coéquipiers et votre manager qui vous regardent pour faire quelque chose pour nous sortir du pétrin.

« Que ce soit un tacle, une passe ou un but, quoi que ce soit et c’est ce que font les grands capitaines – et c’est ce qu’était Roy Keane.

“C’était un grand leader et il a mené son équipe à tant de victoires, à tant de trophées et il incarnait tout ce qui était génial à propos de Man United à cette époque.”

C’est pourquoi Keane a à juste titre pris sa place aux côtés de son sparring partner dans le Hall of Fame.