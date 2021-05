La légende de Manchester United, Roy Keane, a rejeté les éloges de Diego Maradona et a transféré les intérêts de Liverpool et du Real Madrid de manière typique, mais était toujours une piste à Nottingham Forest

Il n’y a qu’un seul Roy Keane, et nous ne changerions pas la légende de Manchester United pour le monde.

Maintenant un expert superstar, il est difficile de ne pas aimer son analyse, ruisselante d’esprit et de sarcasme, bien qu’avec un côté amer.

Sky Sports

Keane regarde les rendez-vous sur Sky Sports

Keane, bien sûr, est devenu connu du monde du football comme le capitaine d’action, de feu et de soufre des Red Devils.

De 1993 à 2005, il a mené l’équipe au combat, bien qu’il n’ait pris le brassard de skipper qu’en 1997, lorsque Eric Cantona a annoncé sa retraite choc.

Il a aidé à mettre en forme la «classe de 92», devenant le guerrier expérimenté nécessaire pour les galvaniser.

En 1999, Keane a montré sa volonté de se sacrifier pour le plus grand bien de l’équipe en renvoyant Man United à la gloire de leur demi-finale de Ligue des champions avec la Juventus – malgré le fait qu’une réservation l’avait exclu du concours du Camp Nou.

. – .

Keane savait comment préparer ses coéquipiers pour la bataille à venir

Les affrontements avec Patrick Vieira étaient aux heures de grande écoute alors que United et Arsenal se fermaient les cornes, alors qu’il a certainement courtisé la controverse – le père d’Erling Haaland, Alf-Inge, vous dira tout à ce sujet.

Mais qu’en est-il de Keane avant les grognements? Comment était-il en gravissant les échelons?

Après avoir échoué à gagner un déménagement en Angleterre en tant que jeune, Keane a commencé sa carrière senior avec Cobh Ramblers dans son pays natal de la République d’Irlande.

Il ne fallut pas longtemps avant qu’un éclaireur découvre ses talents et demande à quelqu’un du football anglais de le remarquer.

Nottingham Forest serait ce club, atterrissant un Keane de 18 ans et il a rapidement impressionné le manager Brian Clough, qui l’a accéléré dans la première équipe.

. – .

Clough est une légende du football anglais

Ayant besoin de quelqu’un pour remplacer un Steve Hodge blessé, Keane a fait ses débuts à, de tous les endroits, Anfield.

«Les gens ont dit que j’avais renversé mon couvercle», a déclaré Clough. “Mais il a bien fait et après cela, même Enid Blyton n’aurait pas pu écrire un meilleur scénario.”

Ce n’était pas toujours simple pour Keane avec Clough, en particulier lors d’une course mouvementée vers la finale de la FA Cup 1991.

Au troisième tour contre Crystal Palace, la passe en arrière choquante du milieu de terrain à Mark Crossley a fait que le gardien a été lobé de 45 mètres par John Salako et obligé le match à recommencer.

Un Clough furieux a frappé le toit – et Keane.

“Quand je suis entré dans le vestiaire après le match, Clough m’a frappé au visage”, a déclaré l’Irlandais.

«Ne renvoyez pas le ballon au gardien de but», a-t-il crié alors que je m’allongeais sur le sol, lui se tenant au-dessus de moi.

«J’ai été blessé et choqué, trop choqué pour faire quoi que ce soit d’autre que de hocher la tête en accord. Ma lune de miel avec Clough et le football professionnel était terminée.

Keane a également testé la patience de Clough en quart de finale, effectuant un backflip après avoir marqué contre Norwich City lors d’une victoire 1-0.

«Si j’avais voulu un clown, je serais allé au cirque», a déclaré son directeur peu impressionné.

. – .

Keane est entré en scène à Nottingham Forest

Un homme qui a aimé ce qu’il a vu, cependant, était Diego Maradona.

L’équipe irlandaise s’est entraînée à Séville avant un match de qualification pour la Coupe du monde avec l’Espagne et tandis que Keane était frappé par les étoiles en regardant l’Argentin perfectionner ses compétences, le sentiment était réciproque.

Maradona a déclaré: «Il m’a impressionné par tout ce qu’il a fait – personne ne pouvait le toucher ce jour-là [against Spain]. Il est pour le futur.

Mais en 1992/93, alors que Keane était florissant et que plus de clubs étaient intéressés, Nottingham Forest luttait et menait une bataille perdue contre la relégation.

.

Maradona jouait pour Séville quand il a repéré un jeune Keane

Néanmoins, Keane a été interrogé par Sky Sports sur les rumeurs concernant l’intérêt de Liverpool, du Real Madrid et des Blackburn Rovers.

Mais, bien qu’il soit toujours brut dans certains domaines de son jeu, lorsqu’il s’agit de parler aux caméras, il a été le même toute sa vie.

«La situation est simple», a-t-il répondu timidement. «Je suis sur un contrat pour une autre saison et demie et j’ai discuté d’un nouveau contrat à Forest.

«Si j’obtiens le bon accord, je suis prêt à rester car, pour moi, c’est le meilleur club d’Angleterre, avec le meilleur staff, le meilleur manager et j’apprends encore mon métier, je n’ai que 21 ans et J’ai beaucoup à apprendre.

“Je ne pense pas qu’il y ait un meilleur endroit pour apprendre que sous Brian Clough.”

Et, interrogé pour savoir s’il était flatté par les compliments qu’il avait reçus de la part de Maradona, il le rejeta dédaigneusement.

«Je ne prends aucune note», at-il ajouté.

«Je me concentre simplement sur jouer une semaine après l’autre pour Forest, en essayant de bien jouer, c’est aussi simple que cela.

Il n’a jamais changé.