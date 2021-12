La légende de Manchester United, Roy Keane, révèle pourquoi il « n’a pas eu » Rio Ferdinand ou Wayne Rooney et la vérité derrière l’argument de X Factor

Rio Ferdinand et Wayne Rooney ont peut-être aidé à revitaliser Manchester United à leur arrivée, mais le « grincheux » Roy Keane détestait leurs plaisanteries.

Le légendaire Irlandais a croisé le couple à la fin de sa brillante carrière, mais a admis qu’il « n’avait pas » le duo, bien qu’impressionné par leurs capacités.

Alors qu’il aurait adoré les performances qu’ils ont produites, Keane n’a jamais compris Rooney et Ferdinand en dehors du terrain

Keane a quitté le club dans des circonstances acrimonieuses après s’être brouillé avec l’ancien manager Sir Alex Ferguson après une défaite 4-1 contre Middlesbrough le 29 octobre 2005.

Ce sont généralement les managers qui, vers la fin de leur carrière, ne parviennent pas à communiquer avec les jeunes générations.

Cette fois, cependant, le septuple vainqueur de la Premier League a admis que c’était lui qui n’avait aucun lien avec des joueurs plus jeunes tels que Ferdinand et Rooney.

« Votre vestiaire change toujours, car la plupart des étés, vous avez un ou deux nouveaux visages qui arrivent », a déclaré Keane à The Football Show.

« La dynamique change au fur et à mesure que les jeunes joueurs arrivent. Pour être honnête, quand j’approchais de la fin de ma carrière, je regardais dans le vestiaire et nous avions des joueurs comme Wayne et Rio (Ferdinand), (Darren) Fletcher et ( John) O’Shea et les choses changeaient.

Ferdinand et Rooney ont partagé beaucoup de rires en dehors du terrain, quelque chose que Keane ne pouvait pas comprendre

« La dynamique changeait, et j’avais toujours l’habitude de rouler avec – cela ne me dérangeait pas car cela vous donnerait un nouveau type d’énergie, surtout s’il s’agissait de bons joueurs qui pouvaient nous aider à gagner des trophées.

«Mais vers la fin, je me souviens avoir pensé qu’avec certains de ces gars, je ne les comprenais pas, eux et leurs plaisanteries, leur humour. J’avais à peine une conversation avec l’un d’entre eux, mais je cherchais constamment à savoir s’ils allaient être de bons joueurs pour Man United. C’était la chose la plus importante.

«Quand j’ai quitté le club, il y avait beaucoup de joueurs qui ne me manquaient pas du tout. Ils n’étaient pas pour moi, et le jeu changeait. Je regardais dans les vestiaires après l’entraînement, et beaucoup d’entre eux étaient au téléphone. Peut-être que j’étais vieille école et un peu grincheux, mais je n’ai pas compris.

«Même avec Wayne et Rio, je n’ai pas compris leurs plaisanteries et ce qu’elles représentaient parfois. Vers la fin à United, avec les joueurs qui arrivaient, je ne les avais pas toujours. J’ai pensé qu’en termes de personnalité, ils ne sont pas pour moi.

Grincheux est peut-être un euphémisme pour Keane

« J’étais professionnel et ils étaient tous de très bons joueurs, donc j’étais ravi de jouer avec eux. Mais pour ce qui est de plaisanter, une tasse de thé ou un café avec eux, oubliez ça.

Et Keane a également réfuté les affirmations selon lesquelles il aurait eu une dispute avec Rooney à propos de X Factor.

L’attaquant anglais a révélé précédemment qu’ils avaient déjà eu un problème où il se retournait pour regarder l’émission ITV tandis que Keane, regardant son rugby bien-aimé, allait chercher de la nourriture.

Mais Keane a insisté sur le fait que l’incident n’avait pas provoqué de dispute

Il a ajouté : « Nous n’avons certainement pas eu d’argument, laissez-moi vous dire.

« J’aime ma ligue de rugby et oui, quelqu’un a changé de chaîne et je n’étais pas content.

«Mais nous n’avons pas eu de discussion à ce sujet. Je suis descendu pour le petit-déjeuner le lendemain et Wayne a dit : « Avez-vous trouvé le contrôle ? »

Keane insiste sur le fait qu’il aimait Rooney les joueurs, mais pas tellement son sens de l’humour

« Alors, je lui ai dit où aller. Si c’est un argument, que Dieu nous aide. Je ne respectais certainement pas Wayne parce qu’il m’a tenu tête et voulait regarder X Factor.

« J’avais beaucoup de respect pour Wayne parce que je pensais qu’il était un joueur brillant.

«Je ne dirais pas que j’ai aimé le gars, je ne l’ai certainement pas détesté. Mais le garçon est sur une longueur d’onde différente, des plaisanteries différentes et si cacher le contrôle était son genre de plaisanterie alors… pas pour moi.

