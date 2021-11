Un Roy Keane livide a remis en question l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United, tout en fulminant contre la décision de son ancien coéquipier de continuer à remplacer le milieu de terrain Fred.

United a laissé six points de retard sur ses rivaux de Manchester City après une autre défaite à domicile humiliante, s’inclinant 2-0 dans un affichage mou.

Keane a fait rage après la défaite de Man United contre City

Les hommes de Solskjaer n’ont pas réussi à garder une cage inviolée lors de leurs 14 derniers matchs à Old Trafford, et le Norvégien est de retour sous une pression énorme malgré une victoire sur les Spurs offrant un bref répit.

United était dominé par ses voisins bruyants, et Keane était particulièrement en colère contre le milieu de terrain brésilien Fred, qui a été pointé du doigt pour une mauvaise performance.

Il fulminait : « Si OIe entrait ici maintenant, je l’attraperais par le [collar] et dites « pourquoi jouez-vous Fred ? »

« Tous les managers doivent prendre leurs propres décisions, ils travaillent avec les joueurs jour après jour, je le regardais et je me demandais ‘Pourquoi joues-tu Fred au milieu du parc ?’

.

Solskjaer n’a pas pu égaler la maîtrise de Guardiola sur la ligne de touche et Keane était contrarié

« Et il doit en assumer la responsabilité, je suis d’accord. »

Fred a commencé neuf des 11 matchs de championnat de United cette saison, devenant un habitué de la feuille d’équipe.

Mais lorsque Keane a été pressé par Micah Richards de donner une chance à Donny van de Beek, un homme de 35,7 millions de livres sterling, au milieu de terrain, l’Irlandais s’est complètement effondré.

« Êtes-vous en train de dire qu’il est la réponse ? » Keane fulmina.

« Il a joué la fin de la saison dernière et il était très moyen, très moyen !

« 40 millions de livres sterling, c’est une goutte dans l’océan. 40 millions de livres sterling !

.

Fred a eu un autre mauvais après-midi pour Man United

«Jack Grealish était sur le banc aujourd’hui, il pèse 100 millions de livres sterling. Il est sur le banc aujourd’hui.

Keane, un fervent défenseur de l’ancien coéquipier Solskjaer, a ensuite suggéré qu’il pourrait y avoir une solution de facilité pour United, et cela pourrait être un mouvement dans l’abri.

L’expert de Sky Sports a admis que Solskjaer devait faire mieux et qu’il ne croyait plus au manager de United.

« Micah va profiter de sa journée et de Man City, ils ont tous leur petite journée et Liverpool, un titre en 30 ans », a déclaré Keane.

Keane fulminait après la mauvaise performance de son ancienne équipe

«Man United est dans une mauvaise passe, mais il y a un moyen de s’en sortir, Ole est-il l’homme pour le faire? D’énormes points d’interrogation, j’espère qu’il l’est, c’est plus de l’espoir que de la croyance.

« Chaque fois qu’il y a une mauvaise performance comme celle-là, Ole est blâmé, chaque fois que United produit un résultat, Ole est l’homme le plus chanceux de la planète.

« Il doit se regarder dans le miroir et dire ‘Je dois faire mieux ici’.

« Il est arrivé à United à un moment difficile et il dirige l’un des plus grands clubs du monde, mais si vous avez des bluffeurs dans le bus avec vous et que vous comptez sur [Luke] Shaw et [Aaron] Wan-Bissaka, imaginez que vous dépendez de ces types !

« Ole, tu t’en sortiras peut-être mieux. »