La légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a “ contrôlé ” tous les aspects de la vie des joueurs pour les améliorer, révèle Gordon Strachan

Gordon Strachan a révélé que Sir Alex Ferguson “ contrôlait ” tous les aspects de la vie de ses joueurs pour en tirer le meilleur parti.

Ferguson est l’un des managers les plus titrés du football de tous les temps, ayant remporté une longue liste de trophées en charge d’Aberdeen et de Manchester United.

.

Ferguson a entraîné Strachan (à gauche) à Aberdeen et Manchester United

Strachan, qui a joué sous la direction du boss légendaire dans les deux clubs, affirme que son ancien manager parlerait même aux épouses et aux baby-sitters des joueurs pour s’assurer qu’il était au courant de chaque petit détail.

Dans une interview avec talkSPORT, Strachan a déclaré: «Il contrôlait votre vie et votre vie de famille!

«Il a même eu une discussion en équipe avec les épouses avant une finale de coupe pour dire: ‘Ne l’emmenez pas faire les courses, il se repose. Donnez-lui ce qu’il veut, en ce qui concerne son alimentation ».

«L’enfer se déchaînerait maintenant avec ça, il y aurait toutes sortes de cris et de cris.

«Il disait simplement ‘s’occupe d’eux, s’assure qu’ils n’en font pas trop. S’ils sont stressés, vous devrez gérer leur stress ».

«Il contrôlait même les baby-sitters que nous avions à Aberdeen! Littéralement, mes baby-sitters étaient Eric Black et Bryan Gunn, ils s’occupaient de mes enfants.

«C’était bien parce qu’il aurait complètement le contrôle. Ce qu’il ferait, c’est s’assurer que les joueurs de l’équipe de jeunes ne sortent jamais un samedi soir. Il rassemblait les baby-sitters et disait: “ À quelle heure Strachan est-il entré? Était-il avec McGhee? Avait-il un curry?

«Alors il couvrait toutes choses comme ça. Nous ne l’avons pas aimé à l’époque, mais quand vous regardez en arrière maintenant, je l’aimais vraiment parce que cela contrôlait ma vie avec discipline.

.

Strachan et Ferguson se sont rencontrés sur les lignes de touche en tant que managers

«C’est un peu comme [Marcelo] Bielsa. Son entraînement est dur – il est dur. Vous ne diriez pas que c’était très amusant, mais si vous demandez à n’importe quel joueur, il adorerait parce qu’il gagne des matchs de football.

Strachan a remporté deux titres de haut vol écossais sous Ferguson à Aberdeen, avant de le retrouver à Old Trafford en 1986.

L’ancien patron du Celtic a admis que Ferguson avait l’habitude de “ faire sortir le diable de vous ” sur le terrain.

Il a ajouté: «Ce qu’il tire des gens est incroyable.

«Parfois, il faisait sortir le diable de vous sur le terrain de football.

«Parfois, vous sortiez du terrain et vous disiez ‘wow, est-ce que je viens de dire ça à quelqu’un? Est-ce que je viens de courir vers l’arbitre et de crier et de crier juste parce que le manager m’a dit de crier et de crier après l’arbitre?

«Il y avait des moments où nous allions au Celtic ou aux Rangers et il disait: ‘S’ils ont cinq joueurs autour de l’arbitre, j’en veux six!’»