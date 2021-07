La légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a regretté d’avoir signé l’international français qui a joué avec Eric Cantona et Zinedine Zidane, mais Raphael Varane n’est pas William Prunier

in

Manchester United est prêt à achever la signature de Raphael Varane du Real Madrid pour 43 millions de livres sterling.

Ce sera l’un des plus gros transferts de l’été avec le joueur de 28 ans, entrant dans son apogée, prêt à rejoindre Harry Maguire dans la défense des Red Devils.

Le séjour de 10 ans de Varane au Real Madrid semble toucher à sa fin et il deviendra un joueur de Man United

Même une légende d’Arsenal estime que l’accord donnera à l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer une énorme mise à niveau.

Ray Parlour a déclaré à talkSPORT: “Si Varane peut être très similaire à la façon dont Ruben Dias s’est installé en Premier League, alors ils ont une défense fantastique.”

Il a ajouté : « La plupart des fans de Manchester United seront très enthousiastes à l’idée de l’arrivée de Varane. Ils ont toujours cherché quelqu’un aux côtés d’Harry Maguire.

« S’ils peuvent avoir quelqu’un de son expérience, 79 sélections pour la France, il est passé par là et l’a fait. Il a joué dans de gros, gros matchs. C’est un vainqueur de la Coupe du monde. C’est une excellente signature.

Solskjaer est sous pression pour remporter un trophée au cours de la saison à venir après avoir obtenu un nouvel accord et Varane pourrait l’aider à faire le travail

«Ole Gunnar Solskjaer ne peut certainement pas se plaindre de ne pas avoir été soutenu. Il a [Jadon] Sancho et maintenant Varane. Cela lui met un peu plus de pression en tant que manager. »

Mais si le succès a été remporté par Patrice Evra, recruter un international français avec beaucoup de pedigree n’a pas toujours été la recette du succès pour Manchester United.

Un jour des jours de gloire des Red Devils au milieu des années 90 enverra un frisson dans le dos de certains fans.

Guillaume Prunier.

On se souviendra toujours de Prunier pour son séjour de deux matchs à Old Trafford

Il était un ancien coéquipier d’Eric Cantona à Auxerre et a joué aux côtés de Zinedine Zidane et Bixente Lizarazu à Bordeaux, tandis que Marseille l’a signé après avoir remporté la Ligue des champions en 1992.

En effet, alors qu’il était avec Cantona, Prunier a fait beaucoup de bêtises dans sa jeunesse, ce qui ne devrait pas nous surprendre compte tenu de la réputation de l’attaquant.

“Nous n’avons pas vraiment respecté les règles”, a déclaré Prunier au Telegraph. «Nous étions jeunes et avons fait des bêtises pour sortir et nous amuser.

« Le bâtiment de l’académie avait la forme d’une pyramide, il était donc difficile de sortir d’un endroit autre que la porte d’entrée principale. Nous y avons beaucoup réfléchi et avons élaboré un plan d’évacuation pour éviter le gardien de nuit. On sortait par les fenêtres, puis le long des gouttières même si c’était stupide et téméraire.

“Ça a pris [first-team manager] Guy Roux des années pour comprendre ce que nous faisions, heureusement pour nous.

Cantona et Prunier ont trompé Roux à Auxerre

Son temps avec Cantona à Old Trafford ne serait pas reflété avec une rêverie aussi joyeuse.

En décembre 1995, Man United a eu une crise de blessures avec Steve Bruce, Gary Pallister et David May.

Ils étaient deuxièmes de la Premier League et à quatre points du leader Newcastle United.

Prendre encore plus de retard n’était tout simplement pas à l’ordre du jour de Sir Alex Ferguson et, par chance, Prunier était disponible pour un essai après avoir quitté l’ancienne équipe de Bordeaux par consentement mutuel.

Prêt à faire quelques sorties avec les réserves, la situation s’est aggravée pour Fergie et Prunier a été lancé dans un début complet pour United contre les Queens Park Rangers.

Il n’a pas trop mal fait non plus.

Ferguson avait besoin d’un héros et il a fait appel à Prunier

“William Prunier est devenu un héros instantané des hordes d’Old Trafford lors de ses débuts alors qu’il était d’humeur à prendre d’assaut la Bastille, sans parler des Rangers en difficulté”, a roucoulé The Telegraph après la victoire 2-1 de United.

Prunier avait même mis en place l’ouverture du score d’Andy Cole et frappé la barre alors qu’il jouait aux côtés de Gary Neville au centre de la défense.

Ferguson n’était pas si facilement satisfait et voulait voir comment il faisait face à l’attaque de Tottenham avant de faire des éloges.

“Nous affronterons William et ce que nous verrons, c’est comment il défendra à l’extérieur”, a-t-il déclaré après la victoire de QPR.

Prunier célèbre le but de Cole contre QPR

« Il y a toujours cette chose à propos des défenseurs européens et à quelle vitesse ils peuvent accélérer le rythme. C’est un tempo beaucoup plus rapide ici. Les gens entrent plus dans la boîte qu’à l’étranger. La plupart de leurs attaques se terminent avec seulement un ou deux dans la zone. Dans notre jeu, vous en verrez parfois quatre ou cinq.

«Je pensais que William s’améliorait au fur et à mesure que le match avançait. Il a eu la variété d’affronter Bradley Allen puis Daniele Dichio, tous deux jeunes. Teddy Sheringham est plus expérimenté et nous aurons une meilleure idée après avoir vu cela.

Ce n’est pas souvent que Ferguson se trompait dans ses évaluations et qu’il n’était pas là – mais il y avait des circonstances atténuantes.

Prunier est souvent déploré et moqué pour son sort Red Devils mais il a vraiment été jeté dans le grand bain.

Contre les Spurs, les chances étaient encore plus grandes contre le Français.

Paul Scholes et Denis Irwin ont été ajoutés à la liste croissante des blessures et, pour aggraver les choses, Peter Schmeichel a eu un problème au mollet lors de l’échauffement.

Le jour de l’An 1996 a été difficile pour Manchester United contre les Spurs

Le Danois ne durerait que jusqu’à la mi-temps et au moment où Kevin Pilkington était entre les bâtons, United était déjà mené 2-1.

Un doublé de Chris Armstrong en deuxième mi-temps a assuré à Prunier de devenir l’un des plus gros flops des Diables Rouges. Non pas qu’il le mérite.

Pas vraiment fautif pour aucun but mais il est parti en un éclair. On lui a offert un contrat, a-t-il confirmé, mais le déménagement n’a jamais eu lieu.

Il a révélé : “On m’a proposé un contrat de trois ans, mais il y avait beaucoup de protagonistes impliqués et ils n’ont pas pu trouver d’accord.”

Ferguson, cependant, n’a pas été gentil avec le temps malheureux du Français avec le club.

Parlant des rares échecs du marché des transferts dans son autobiographie de 2015, il a déclaré: «William Prunier était un autre dont on se moquait de moi. Même Patrice Evra, de cette façon haut perchée, m’a dit un jour : « Patron, vous aviez William Prunier ?

« Le visage de Ryan Giggs s’est affaissé alors qu’il attendait la réponse.

« « Oui, nous l’avons fait passer en jugement une fois », ai-je rétorqué.

“‘En procès?’ Evra couina en retour. Il n’allait pas laisser tomber. ‘Combien de temps?’

« Deux matchs. »

« « Un essai en deux matchs ? »

« Oui, ça et c’était une catastrophe ! »

Prunier a ensuite eu des sorts avec Montpellier et Naples avant de ressusciter sa carrière avec Toulouse dans son pays natal

Une fois que tout a été dit et fait, Prunier peut réfléchir à son époque avec une grande positivité.

Lorsqu’on lui a demandé si être la cible de blagues le dérangeait, il a insisté : « Non, tout le monde pense ce qu’il veut.

« Ce fut une expérience très enrichissante, un rêve et un honneur, et je ne le regrette pas.

Et d’une manière ou d’une autre, nous ne pensons pas que Manchester United regrettera d’avoir signé Varane. Cela pourrait être le début de quelque chose de spécial.

